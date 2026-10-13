NATO bàn cách giành ưu thế quân sự trước Nga, tin tưởng Ukraine sẽ vượt qua mùa Đông

Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh của NATO tại châu Âu, Đại tướng Không quân Mỹ Alexus Grynkewich. (Nguồn: Anadolu)

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw 2026, trong phiên thảo luận về cách NATO giành ưu thế quân sự trước Nga thông qua răn đe và phòng thủ, ông Grynkewich nhấn mạnh, mục tiêu của chiến lược là ngăn đối phương chiếm giữ lãnh thổ của liên minh.

Ông khẳng định, NATO không cho rằng xung đột là điều sắp xảy ra hoặc không thể tránh khỏi, đồng thời cho rằng liên minh mang tính phòng thủ và mục tiêu chính là ngăn chặn hành động gây hấn, duy trì hòa bình.

Theo ông Grynkewich, ở giai đoạn đầu, lực lượng bộ binh triển khai tiền phương sẽ ngăn các đội hình đối phương tiến sâu và chiếm lãnh thổ của NATO, với sự hỗ trợ của các năng lực trên không, trên biển, trong không gian và không gian mạng.

Nếu cuộc tiến công tiếp diễn, NATO sẽ bước sang giai đoạn hai, tìm cách làm suy giảm đà tiến công của đối phương thông qua các hệ thống cảm biến tiên tiến, phương tiện tự hành và hoạt động phối hợp trên nhiều lĩnh vực tác chiến, qua đó ngăn đối phương giành thế chủ động.

Trong giai đoạn cuối, liên minh sẽ nhắm tới không chỉ lực lượng trực tiếp tham chiến mà còn cả những hệ thống bảo đảm khả năng tác chiến của đối phương, bao gồm cơ cấu chỉ huy, hậu cần và năng lực bổ sung lực lượng, vật tư.

Ông Grynkewich cho biết, NATO sẽ kết hợp vũ khí chính xác công nghệ cao với số lượng lớn các hệ thống có chi phí thấp hơn, dễ mở rộng triển khai, đồng thời duy trì sức ép quân sự trên bộ, trên không, trên biển, trong không gian và không gian mạng. Mục tiêu không phải là giáng một thất bại chiến lược cho đối phương, mà là khiến lực lượng tiến công không còn khả năng tiếp tục tấn công lãnh thổ NATO.

Theo Tư lệnh NATO tại châu Âu, cách tiếp cận này cũng giúp liên minh duy trì lợi thế trong kiểm soát mức độ leo thang, bởi các hành động đáp trả sẽ chỉ nhằm vào lực lượng và hệ thống tham gia cuộc tấn công. NATO đang chuyển chiến lược thành năng lực sẵn sàng tác chiến thông qua các cuộc tập trận, triển khai lực lượng tiền phương và đầu tư vào cả công nghệ quân sự tiên tiến lẫn những hệ thống có chi phí hợp lý hơn.

Trả lời câu hỏi về khả năng xảy ra xung đột đồng thời tại châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ông Grynkewich cho biết, NATO đã tính đến kịch bản này trong công tác hoạch định quân sự.

Liên quan tình hình Ukraine, ông cảnh báo, các cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng sẽ khiến mùa Đông sắp tới trở nên đặc biệt khó khăn đối với dân thường. Tuy nhiên, ông bày tỏ tin tưởng Ukraine sẽ vượt qua mùa đông và bước ra khỏi giai đoạn này với quyết tâm cũng như ý chí chiến đấu mạnh mẽ hơn.

Trước những hoài nghi về cam kết chính trị của các nước thành viên đối với phòng thủ tập thể, ông Grynkewich khẳng định tin tưởng vào việc NATO thực hiện Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, theo đó một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một thành viên được coi là nhằm vào toàn liên minh. Ông cũng bác bỏ nghi ngờ về cam kết của Mỹ đối với NATO, viện dẫn việc binh sĩ Mỹ hiện diện tại Ba Lan và dọc sườn phía Đông của liên minh.