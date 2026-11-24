Trả lời các nghị sĩ tại phiên họp toàn thể của Hội đồng Nghị viện NATO, ông Rutte cho biết các nước thành viên đều phản đối đề xuất mà Moscow đưa ra từ năm 2021.

Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Friedrich Merz cùng ngày, ông tái khẳng định việc bố trí lực lượng và quyết định kết nạp thành viên thuộc thẩm quyền của 32 nước trong liên minh.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (trái) và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Ukrinform

Trong dự thảo công bố tháng 12-2021, Moscow lấy ngày 27-5-1997 làm mốc để giới hạn việc triển khai binh sĩ và vũ khí của Nga và các nước khi đó là thành viên NATO trên lãnh thổ các nước châu Âu khác.

Tháng 7 cùng năm, tại Hội nghị Thượng đỉnh Madrid (Tây Ban Nha), NATO mời Ba Lan, Cộng hòa Séc và Hungary đàm phán gia nhập. 3 nước chính thức trở thành thành viên ngày 12-3-1999.

Theo thông tin của The New York Times, Moscow đã nêu lại yêu cầu về mốc năm 1997 tại các cuộc tiếp xúc ở Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất), nhằm tìm giải pháp cho xung đột tại Ukraine.

Đề xuất được đưa ra tại đây bao gồm việc rút binh sĩ và căn cứ quân sự của NATO khỏi những vị trí mà liên minh thiết lập ở Đông Âu sau mốc này.

Bất đồng giữa 2 bên còn liên quan đến các bảo đảm an ninh cho Ukraine. Ngày 20-11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov phản đối phương án áp dụng cho Ukraine cơ chế bảo đảm tương tự nguyên tắc phòng thủ tập thể của NATO.

Theo đó, 1 cuộc tấn công vào một thành viên được coi là tấn công cả liên minh. Ông cũng nhắc lại yêu cầu của Moscow về việc Ukraine không gia nhập NATO.

Tại Berlin, ông Rutte tái khẳng định lập trường lâu nay của NATO là Ukraine sẽ trở thành thành viên, với quyết định kết nạp do các nước đồng minh đưa ra.

Ông cho biết các nước châu Âu đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ và Ukraine trong nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình.