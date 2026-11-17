Tuyển Đức thắng đậm, giành ngôi đầu bảng

Rạng sáng 17/11 (giờ Việt Nam), đội tuyển Đức tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại Hà Lan với tỷ số 5-0 ở lượt trận cuối bảng A2 UEFA Nations League 2026-2027. Chiến thắng giúp thầy trò HLV Jurgen Klopp giành quyền vào tứ kết với vị trí dẫn đầu, dù trước trận đấu họ phải đối diện nhiều sức ép.

Tuyển Đức giành chiến thắng 5-0 trước Hà Lan, qua đó đoạt vé vào tứ kết UEFA Nations League 2026-2027.

Bước vào cuộc đối đầu, tuyển Đức có 8 điểm, kém Hà Lan 3 điểm và buộc phải giành chiến thắng với cách biệt lớn để vượt lên trên đối thủ. Với lợi thế sân nhà, đội bóng của HLV Klopp chủ động đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm.

Tuy nhiên, phải đến phút 41, đội chủ nhà mới khai thông thế bế tắc. Derry Scherhant thực hiện pha dứt điểm hiểm hóc, đưa Đức vượt lên dẫn trước 1-0 trước khi hiệp một khép lại.

Sang hiệp hai, tuyển Đức tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Phút 60, Florian Wirtz nhân đôi cách biệt, trước khi Nico Schlotterbeck nâng tỷ số lên 3-0 chỉ 5 phút sau đó. Đến phút 71, Wirtz hoàn tất cú đúp, giúp đội chủ nhà nắm chắc lợi thế.

Phút 77, Brajan Gruda ghi bàn ấn định chiến thắng 5-0. Ngoài pha lập công, cầu thủ này còn đóng góp hai đường kiến tạo, trở thành một trong những nhân tố nổi bật trong màn trình diễn của tuyển Đức.

Ở trận đấu cùng bảng, Hy Lạp vượt qua Serbia với tỷ số 1-0. Kết thúc vòng bảng, Đức, Hà Lan và Hy Lạp cùng có 11 điểm. Tuy nhiên, Đức đứng đầu nhờ chỉ số phụ, Hà Lan xếp thứ hai, còn Hy Lạp đứng thứ ba và lỡ hẹn với vòng tứ kết.

Xác định 7 đội vào tứ kết, chờ tấm vé cuối cùng

Sau loạt trận rạng sáng 17/11, UEFA Nations League 2026-2027 đã xác định được 7 trong tổng số 8 đội tuyển giành quyền vào tứ kết League A, gồm Pháp, Bỉ, Đức, Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Cuộc đối đầu giữa Đan Mạch và Na Uy trở thành tâm điểm lượt trận cuối, quyết định tấm vé còn lại vào tứ kết UEFA Nations League 2026-2027.

Tại bảng A1, tuyển Pháp khép lại vòng bảng với 13 điểm, đứng đầu bảng và giành quyền đi tiếp. Bỉ xếp ngay phía sau với 12 điểm, trong khi Italia có 10 điểm, không thể góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp.

Ở bảng A3, cuộc cạnh tranh giữa Anh và Tây Ban Nha diễn ra quyết liệt đến lượt trận cuối cùng. Hai đội cùng giành 15 điểm sau 6 trận, nhưng tuyển Anh chiếm ngôi đầu nhờ chỉ số phụ tốt hơn. Tây Ban Nha đứng thứ hai và cũng giành quyền vào tứ kết.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha đã sớm bảo đảm suất đi tiếp tại bảng A4 với 12 điểm sau 5 trận. Đan Mạch đang đứng thứ hai với 9 điểm, nhiều hơn Na Uy 3 điểm. Xứ Wales xếp cuối bảng với 3 điểm. Tấm vé cuối cùng sẽ được xác định sau lượt trận rạng sáng 18/11, khi Đan Mạch đối đầu trực tiếp Na Uy, còn Bồ Đào Nha làm khách trên sân Xứ Wales.

Với cục diện hiện tại, cuộc cạnh tranh giữa Đan Mạch và Na Uy trở thành tâm điểm của lượt trận cuối. Kết quả cuộc đối đầu này sẽ quyết định đội tuyển còn lại góp mặt tại vòng tứ kết, qua đó hoàn tất danh sách 8 đại diện tranh tài ở giai đoạn tiếp theo của UEFA Nations League 2026-2027.