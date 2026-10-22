National Youth Dialogue 2026: Lan tỏa tiếng nói, khơi dậy khát vọng lãnh đạo trẻ

Ngày 16/10/2026, tại Tòa nhà Văn hóa Sunwah, Đại học Quốc gia Hà Nội, sự kiện National Youth Dialogue 2026 đã diễn ra với sự tham gia của lãnh đạo JCI Việt Nam cùng đông đảo thành viên trẻ. Chương trình do JCI Junior Division, trực thuộc Hội đồng Phát triển Chi hội JCI Vietnam (VNDC), chủ trì và Junior Thăng Long trực tiếp tổ chức.

Đây là sự kiện theo hình thức quốc tế đầu tiên do Junior Division giữ vai trò chủ quản, đánh dấu bước tiến trong hoạt động kết nối, phát triển năng lực và tạo môi trường để thế hệ trẻ tham gia đối thoại về vai trò lãnh đạo trong tương lai.

Tạo không gian đối thoại, phát huy tiếng nói thế hệ trẻ

Mang tinh thần “Voice for Tomorrow” (Tiếng nói vì tương lai), National Youth Dialogue 2026 là diễn đàn đối thoại đa chiều, kết nối kinh nghiệm của thế hệ đi trước với tư duy, khát vọng của người trẻ, qua đó giúp họ nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm và khả năng đóng góp cho cộng đồng.

Chương trình có sự hiện diện của ông Đoàn Ngọc Hiếu, Chủ tịch Quốc gia JCI Việt Nam 2026; bà Bùi Thị Lan, Phó Chủ tịch Thường trực JCI Việt Nam 2026; ông Phạm Phú Sang, Chủ tịch Hội đồng Phát triển JCI Việt Nam 2026; ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Chi hội JCI Thăng Long 2026, cùng các thành viên trong tổ chức.

Điểm nhấn chương trình là phần chia sẻ của bà Bùi Thị Lan, nhấn mạnh vai trò của lực lượng kế thừa và định hướng phát triển Junior Division thành môi trường rèn luyện tư duy, năng lực và bản lĩnh lãnh đạo cho người trẻ

Thông điệp này cũng phản ánh mục tiêu của chương trình: không chỉ khuyến khích người trẻ cất lên tiếng nói mà còn tạo điều kiện để họ từng bước trưởng thành thông qua trải nghiệm, kết nối và hành động.

Từ đối thoại đến những hành động thiết thực

National Youth Dialogue 2026 diễn ra khi Junior Division đạt những bước tiến đầu tiên với bộ quy chế chung và hai chi hội tại Việt Nam. Đây là nền tảng để tổ chức mở rộng hoạt động, phát triển các chương trình dành cho người trẻ và tăng cường kết nối giữa các thế hệ.

Đáng chú ý, tại sự kiện, Junior Division chính thức công bố dự án “Vén Cửa 2026”, đánh dấu bước chuyển từ hoạt động đối thoại sang triển khai sáng kiến thực tiễn.

Theo Ban Tổ chức, dự án hướng đến việc đồng hành cùng những giá trị văn hóa bền vững, đồng thời khuyến khích các thành viên trẻ chủ động tạo ra những tác động tích cực cho xã hội.Việc giới thiệu dự án ngay trong khuôn khổ National Youth Dialogue 2026 góp phần cụ thể hóa tinh thần “Voice for Tomorrow”, nhấn mạnh rằng tiếng nói của người trẻ cần được tiếp nối bằng những hành động có ý nghĩa.

Thông qua sự kiện, Junior Division tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng môi trường phát triển dành cho thế hệ lãnh đạo kế cận, nơi người trẻ được lắng nghe, trao cơ hội và khuyến khích phát huy năng lực.

National Youth Dialogue 2026 không chỉ là dịp kết nối các thế hệ mà còn đặt nền móng cho những hoạt động tiếp theo, hướng đến mục tiêu nuôi dưỡng tinh thần lãnh đạo, trách nhiệm cộng đồng và khát vọng đóng góp của thanh niên Việt Nam.

Trực thuộc mạng lưới JCI toàn cầu, JCI Việt Nam là tổ chức quy tụ các nhà lãnh đạo và doanh nhân trẻ ưu tú, mang sứ mệnh kiến tạo những tác động tích cực cho xã hội.

Kế thừa tinh thần tiên phong đó, JCI Junior Division ra đời như một bệ phóng chiến lược dành riêng cho thế hệ thanh niên, học sinh và sinh viên. Chúng tôi kiến tạo môi trường cọ xát thực tiễn nhằm rèn luyện bản lĩnh lãnh đạo, đánh thức trách nhiệm cộng đồng và bồi đắp tư duy "Công dân toàn cầu" sẵn sàng dẫn dắt tương lai.