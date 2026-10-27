Natalie Portman nói về việc sinh con ở tuổi 45

Trong buổi phỏng vấn mới nhất với tạp chí Harper’s Bazaar, Natalie Portman không giấu nổi sự xúc động khi lần đầu chia sẻ về thiên thần nhỏ vừa chào đời. Nữ diễn viên gọi sự xuất hiện của em bé là trải nghiệm "kỳ diệu", giúp cô thay đổi hoàn toàn góc nhìn đối với hai người con lớn - Aleph (15 tuổi) và Amalia (9 tuổi).

"Sự ra đời của em bé nhắc tôi nhớ lại các con từng nhỏ bé ra sao và đã nhanh chóng trưởng thành thành những con người tuyệt vời với cá tính, sự hài hước, suy nghĩ riêng như thế nào", nữ diễn viên 45 tuổi cho biết.

Natalie Portman ở tuổi 45. Ảnh: IGNV.

Natalie Portman chia sẻ việc làm mẹ ở tuổi U50 mang lại cho cô sự tĩnh lặng và thấu hiểu bản thân sâu sắc. Cô chia sẻ: "Lần này, tôi cảm thấy rất bình thản. Tôi biết rõ mình muốn dành thời gian cho ai và muốn bao quanh mình bởi năng lượng nào. Điều đó khiến mỗi ngày trải qua đều thật đẹp".

Natalie Portman đi cạnh người bạn đời - producer/DJ người Pháp Tanguy Destable. Ảnh: Backgrid.

Dù chưa tiết lộ tên, giới tính hay ngày sinh cụ thể của em bé, chủ nhân giải Oscar từng gây chú ý khi xuất hiện cùng bạn trai - producer/DJ người Pháp Tanguy Destable - trong chuyến dạo phố tại Paris vào đầu tháng 9. Trong khoảnh khắc đó, Destable nhẹ nhàng địu con trước ngực, còn Portman rạng rỡ bước đi bên cạnh.

Sau khi chia tay Benjamin Millepied vào năm 2023 sau hơn một thập kỷ gắn bó, Natalie Portman bắt đầu vướng tin đồn hẹn hò với Tanguy Destable từ năm 2025. Cặp đôi chọn lối sống kín tiếng, giữ kín chuyện tình cảm trước truyền thông.

Chia sẻ về quan điểm sống hiện tại, cô cho biết: "Tôi không ngại khi thừa nhận rằng điều quan trọng nhất cuộc đời chính là tình yêu. Mọi thứ thật đơn giản: tử tế, yêu thương và có thể cùng nhau cất tiếng cười. Đó là những gì thực sự có ý nghĩa".

Tanguy Destable, 46 tuổi, hoạt động với nghệ danh là Tepr. Trong sự nghiệp, Tanguy Destable từng hợp tác nhiều ngôi sao như DJ David Guetta, Katy Perry, Mylène Farmer. Về đời tư, Tanguy Destable từng trải qua mối tình lâu dài với nữ diễn viên Louise Bourgoin từ năm 2013, song đường ai nấy đi một năm sau đó.