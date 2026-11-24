Nhân viên giao dịch tại một ngân hàng ở Seoul, Hàn Quốc, theo dõi diễn biến các chỉ số KOSPI và KOSDAQ ngày 24/11/2026. (Ảnh: Reuters).

Phố Wall chấm dứt chuỗi phiên giảm điểm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/11, chỉ số Dow Jones tăng 1.447,98 điểm, tương đương 3,01%, lên 49.595,31 điểm. S&P 500 tăng 4,73%, lên 7.237,17 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 6,51%, lên 24.089,56 điểm.

Đây là phiên tăng mạnh nhất của S&P 500 và Nasdaq Composite kể từ tháng 4/2025. Riêng S&P 500 chấm dứt chuỗi bảy phiên giảm liên tiếp, lấy lại hơn một nửa số điểm đã mất trong tuần trước.

Động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là Nvidia. Cổ phiếu của nhà sản xuất chip này tăng 31,5% sau khi Hội đồng quản trị công bố quyết định đưa nhà sáng lập Jensen Huang trở lại vị trí Chủ tịch, Tổng Giám đốc điều hành (CEO) và thành viên Hội đồng quản trị.

Đây là mức tăng theo phiên lớn nhất của cổ phiếu Nvidia trong 23 năm, giúp doanh nghiệp khôi phục gần 1.000 tỷ USD vốn hóa thị trường.

Lực mua lan rộng sang nhóm cổ phiếu bán dẫn, máy chủ và hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), những lĩnh vực chịu áp lực bán mạnh trong tuần giao dịch trước.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ cũng ghi nhận sự phục hồi, với chỉ số Russell 2000 tăng 3,4%, lên 2.669,66 điểm. Tuy nhiên, mức tăng vượt trội của Nasdaq Composite so với Dow Jones và Russell 2000 cho thấy dòng tiền trong phiên tập trung nhiều hơn vào nhóm cổ phiếu công nghệ.

THỊ TRƯỜNG MỸ · 23/11/2026

Nasdaq dẫn đầu đà phục hồi

Biến động so với phiên trước (%)

Nasdaq24.089,56

+6,51%

S&P 5007.237,17

+4,73%

Russell 20002.669,66

+3,40%

Dow Jones49.595,31

+3,01%

0 3% 6% 9%

Nguồn: AP, Dow Jones Market Data, Portfolio Terminal. Số liệu chốt phiên 23/11/2026.

Chứng khoán châu Á bứt phá, châu Âu hạ nhiệt

Sắc xanh chiếm ưu thế tại nhiều thị trường chứng khoán châu Á trong phiên 24/11, đặc biệt tại những thị trường có tỷ trọng cổ phiếu công nghệ và bán dẫn lớn.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), chỉ số TAIEX tăng 3.310,46 điểm, tương đương 8,99%, lên 40.122,35 điểm, ghi nhận mức tăng tuyệt đối trong một phiên lớn nhất từ trước đến nay. Giá trị giao dịch đạt 419,41 tỷ Đài tệ, tương đương 12,77 tỷ USD. Các cổ phiếu vốn hóa lớn như TSMC, MediaTek và Foxconn đóng góp đáng kể vào đà tăng của chỉ số.

Tại Hàn Quốc, KOSPI tăng 297,49 điểm, tương đương 6,32%, lên 5.006,03 điểm, lấy lại mốc 5.000 điểm sau ba phiên giao dịch. Cổ phiếu Samsung Electronics tăng 6,7%, lên 189.400 won/cổ phiếu; SK Hynix tăng 6,73%, lên 1,16 triệu won/cổ phiếu.

Thị trường Nhật Bản cũng ghi nhận phiên phục hồi mạnh sau kỳ nghỉ lễ. Chỉ số Nikkei 225 đóng cửa tại 58.644,63 điểm, tăng 3,91%.

Trong khi đó, chứng khoán Trung Quốc đại lục diễn biến phân hóa. Shanghai Composite tăng 0,27%, lên 3.548,37 điểm, còn Shenzhen Component giảm 0,29%, xuống 10.423,60 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) không giữ được đà tăng đầu phiên, đóng cửa tại 22.242,15 điểm.

THỊ TRƯỜNG CHÂU Á · 24/11/2026

TAIEX và KOSPI bứt phá

Biến động so với phiên trước (%)

TAIEX40.122,35

+8,99%

KOSPI5.006,03

+6,32%

Nikkei 22558.644,63

+3,91%

Shanghai3.548,37

+0,27%

Shenzhen10.423,60

-0,29%

0 3% 6% 9%

Tăng điểm Giảm điểm

Nguồn: TWSE, Yonhap, StockQ, Tonghuashun. Số liệu chốt phiên 24/11/2026.

Tại châu Âu, áp lực bán xuất hiện trở lại sau phiên tăng mạnh nhất trong sáu tháng. Tính đến 16h20 ngày 24/11 (giờ Việt Nam), chỉ số STOXX 600 giảm 0,16%, xuống 635,92 điểm. Nhóm cổ phiếu công nghệ suy yếu sau khi tăng hơn 4% trong phiên liền trước.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu dược phẩm Sanofi có thời điểm tăng 5,6% sau khi doanh nghiệp công bố thương vụ mua lại công ty dược phẩm Insmed của Mỹ với giá trị 41 tỷ USD.

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch ngày 24/11 tại Mỹ, hợp đồng tương lai Nasdaq 100 quay đầu giảm. Thị trường đang chờ công bố chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 11 và dữ liệu lạm phát theo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10, những thông tin có ảnh hưởng đến kỳ vọng lãi suất trước cuộc họp tháng 12 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).