Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.

Hai chỉ số Nasdaq và S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (24/11), khi áp lực bán nhanh chóng quay trở lại đè nặng lên nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) sau phiên phục hồi rực rỡ của thị trường hôm thứ Hai.

Giá dầu thô tăng do mối lo về những vụ tấn công tiếp diễn nhằm vào tàu bè ở eo biển Hormuz.

Lúc đóng cửa, Nasdaq mất 1,48%, còn 23.733,54 điểm. S&P 500 trượt 0,5%, còn 7.201,09 điểm.

Riêng Dow Jones chốt phiên trong sắc xanh, phản ánh xu thế dịch chuyển của dòng tiền sang các nhóm cổ phiếu phòng thủ. Chỉ số blue-chip này đóng cửa với mức tăng 423,39 điểm, tương đương tăng 0,85%, đạt 50.018,7 điểm.

Cổ phiếu Nvidia tiếp tục biến động mạnh khi nhà đầu tư nghiền ngẫm những diễn biến nhanh và bất ngờ trong vụ bê bối của CEO Jensen Huang. Mã này bị bán nhiều trở lại trong phiên ngày thứ Ba, dẫn tới mức giảm 6%. Trước đó, cổ phiếu Nvidia tăng 31% trong phiên ngày thứ Hai sau khi ông Huang được Hội đồng Quản trị Nvidia đưa trở lại ghế CEO - vị trí mà ông để mất cách đó chưa đầy hai tuần vì mối quan hệ tình ái ngoài hôn nhân với một phụ nữ bị nghi là gián điệp Trung Quốc.

Trao đổi với hãng tin CNBC, CEO Tom Hulick của công ty Strategy Asset Managers, nhận định ông Huang có lẽ là người phù hợp để lãnh đạo Nvidia “vào thời điểm hiện tại”. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng hãng chip khổng lồ này vẫn còn “nhiều vấn đề đáng lo ngại” liên quan đến quản trị doanh nghiệp.

Theo bà Diana Baechle - Giám đốc nghiên cứu đầu tư của công ty SimCorp, với “tầm ảnh hưởng quá lớn đối với toàn bộ thị trường Mỹ” của Nvidia, bất kỳ diễn biến nào liên quan đến doanh nghiệp này trong tương lai đều có thể định hình quỹ đạo của thị trường. Tuy nhiên, câu chuyện của Nvidia còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như những thay đổi chính sách tại Washington sau bầu cử giữa nhiệm kỳ và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

“Tôi cho rằng thị trường sẽ tiếp tục biến động mạnh vì còn quá nhiều yếu tố chưa chắc chắn”, bà Baechle nói với CNBC, đồng thời cho rằng “quá nhiều sự kiện đang diễn ra, việc các nhà đầu tư chọn cách tiếp cận thận trọng hơn, hạn chế rủi ro cho đến khi tình hình trở nên rõ ràng hơn là điều hoàn toàn dễ hiểu”.

Chỉ vài ngày sau cuộc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đầy ấn tượng, cổ phiếu của công ty phát triển AI Anthropic giảm hơn 6% trong phiên này, xuống dưới mức giá IPO 83 USD/cổ phiếu, gây thêm áp lực lên thị trường nói chung.

Dù vậy, một số nhà phân tích vẫn giữ quan điểm lạc quan. Trong một báo cáo mới được công bố, công ty chứng khoán Wedbush Securities nhận định Anthropic là một “lựa chọn đầu tư sáng giá” trong xu hướng phát triển AI.

Các cổ phiếu khác liên quan đến AI sụt giảm cùng với Nvidia và Anthropic. Trong đó phải kể tới cổ phiếu các nhà sản xuất chip gồm Micron Technology giảm 11%, Advanced Micro Devices (AMD) và Broadcom lần lượt giảm gần 9% và khoảng 4%. Ngoài ra, cổ phiếu Alphabet giảm 1%, còn Oracle mất gần 4%.

Một yếu tố khác làm gia tăng tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư là thông tin từ tờ Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin cho biết Mỹ đang chuẩn bị tăng thuế quan đối với hàng hóa từ hàng chục quốc gia, trong đó có Trung Quốc.

Giám đốc đầu tư Mark Haefele của công ty UBS Global Wealth Management không cho rằng biến động cổ phiếu công nghệ toàn cầu gần đây là “dấu hiệu cho thấy câu chuyện đầu tư dài hạn vào AI đã tan vỡ”.

“Sự tăng trưởng của mảng điện toán đám mây, mức độ sử dụng ngày càng cao và nhu cầu liên tục đối với năng lực điện toán vẫn là những yếu tố hỗ trợ tích cực. Tuy nhiên, chúng tôi dự báo sẽ có sự phân hóa rõ rệt hơn giữa các nền tảng đã khẳng định được vị thế - với lộ trình kiếm tiền minh bạch và bảng cân đối kế toán vững mạnh - so với những công ty còn phụ thuộc vào nợ vay, nguồn lực hạn chế hoặc sự tăng trưởng mang tính đầu cơ”, ông Haefele nhấn mạnh.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 2,03 USD/thùng, tương đương tăng 2,27%, đóng cửa ở mức 91,4 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 1,88 USD/thùng, tương đương tăng 2,35%, chốt ở mức 82,05 USD/thùng.

Dầu thô tăng giá sau khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giao Iran (IRGC) cho biết một tàu container đã trở thành mục tiêu tấn công khi đang di chuyển trên một tuyến đường "không được cấp phép" gần eo biển Hormuz. Cùng ngày, Cơ quan Điều hành Thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết vào ngày thứ Hai, ba tàu đã bị các vật thể không xác định tấn công khi đang di chuyển về phía Đông qua eo biển này, nhưng cả ba tàu đều tiếp tục hành trình và toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn.

Các nhà phân tích tại công ty Gelber & Associates nhận định trong một bản báo cáo: "Kỳ vọng về tình trạng dư thừa cung dầu tiếp tục kìm hãm sự phục hồi của giá dầu, khiến giá dầu trở nên nhạy cảm trước khả năng các cuộc tấn công tiếp theo có thể làm gián đoạn hoạt động vận chuyển" qua eo biển Hormuz.

Một báo cáo của ngân hàng Deutsche Bank cho biết lượng tồn trữ các sản phẩm dầu trên toàn cầu đã tăng trong tháng 10 vừa qua, phản ánh tình trạng dư cung ở mức 1,7 triệu thùng dầu mỗi ngày. Các nhà phân tích thực hiện báo cáo nói rằng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy thị trường dầu toàn cầu đang tái cân bằng và chuyển sang trạng thái dư thừa, mặc dù có những trở ngại có thể làm chậm tiến trình này.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại ngân hàng UBS, nhận định với hãng tin Reuters: "Giá dầu đang chịu áp lực giảm nhẹ từ hai phía. Thị trường đang loại bỏ bớt các yếu tố rủi ro địa chính trị ngắn hạn tại Trung Đông, và việc giải phóng dầu từ các kho dự trữ chiến lược giúp duy trì nguồn cung ở mức tương đối ổn định”.