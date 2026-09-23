Nasdaq lập kỷ lục mới, giá dầu giảm liên tiếp 5 phiên

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Ba (22/9) trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số Nasdaq tăng lên ngưỡng cao kỷ lục. Chỉ số S&P 500 không có nhiều thay đổi khi mà nhà đầu tư tiếp tục thận trọng theo dõi diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Chỉ số Nasdaq tăng 0,45% lên ngưỡng cao kỷ lục 27.244,28 điểm, chỉ số được hỗ trợ bởi việc cổ phiếu Sandisk tăng đến gần 7%. Chỉ số S&P 500 không có nhiều thay đổi và đóng cửa ở mức 7.764,64 điểm. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones hạ 185,14 điểm tương đương 0,36% xuống mức 51.863,69 điểm.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đứng trước quyết định lớn liên quan đến việc giải quyết căng thẳng với Iran, tuy nhiên vẫn tin Washington và Tehran có thể đạt được thỏa thuận sau cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ vào tháng 11.

Theo CNN, Iran trở thành tâm điểm trong bài phát biểu lần này của Tổng thống Mỹ, khi ông Trump bảo vệ quyết định tiến hành cuộc chiến và cho rằng hành động quân sự của Mỹ đã ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

"Không có ví dụ nào rõ ràng hơn về một mối nguy đã được để mặc cho lớn mạnh, đe dọa cả thế giới, hơn Cộng hòa Hồi giáo Iran", ông Trump nói.

Trước đó trong phiên giao dịch đầu tuần, thị trường chứng khoán Mỹ từng có phiên tăng ấn tượng. Chỉ số S&P 500 tăng điểm mạnh nhất từ ngày 4/8 còn chỉ số Nasdaq đóng cửa ở ngưỡng cao nhất tính từ tháng 6/2026.

GIẢM 5 PHIÊN LIÊN TIẾP

Phiên giao dịch ngày thứ Ba trên thị trường New York, giá dầu giảm sau khi Tổng thống Mỹ khẳng định đã có một cuộc gặp rất tốt với phái đoàn Iran. Giá dầu thô WTI giao kỳ hạn trên thị trường New York hạ 1,24% xuống 94,59USD/thùng.

Diễn biến giá dầu Brent trong vòng 1 tuần qua - Ảnh: Trading Economics

Trên thị trường London, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,09% xuống 99,25USD/thùng. Như vậy cả giá dầu WTI và giá dầu Brent đã giảm đến 5 phiên liên tiếp.

Trong ngày thứ Ba, thị trường năng lượng thế giới liên tục đón những thông tin liên quan đến tình hình Iran. Iran công bố tái mở cửa eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. Saudi Arabia trong khi đó cũng công bố tái khởi động hệ thống đường ống Đông – Tây ngay đầu tuần này.

Giá dầu giảm không khỏi đẩy tăng thị trường chứng khoán và kéo giảm lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ.

Saudi Arabia đã nối lại hoạt động của tuyến đường ống dẫn dầu Đông - Tây và có thể khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu từ cảng Yanbu trên Biển Đỏ vào cuối ngày thứ Ba, theo ba nguồn tin được cung cấp thông tin về vấn đề này. Động thái diễn ra trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy dòng chảy dầu từ khu vực Trung Đông đang gia tăng.

Việc nguồn cung được nối lại trong ngày thứ Ba đã góp phần thúc đẩy hoạt động bán ra trên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Các loại giá dầu trên thị trường quan trọng nhất toàn cầu đồng loạt giảm sâu.

Trước đó, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, mà Saudi Arabia cáo buộc do một lực lượng dân quân Iraq thực hiện, đã buộc nước này phải đóng tuyến đường ống vào ngày 11/9, đồng thời đình chỉ hoạt động bơm dầu thô lên tàu tại cảng Yanbu.

Kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran làm gián đoạn dòng chảy dầu từ Saudi Arabia và các quốc gia vùng Vịnh qua eo biển Hormuz, Riyadh đã sử dụng tuyến đường ống này để chuyển hướng khoảng 4 triệu thùng dầu/ngày – tương đương khoảng 4% nguồn cung dầu toàn cầu – tới cảng Yanbu.

Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco hiện chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước đề nghị bình luận về thông tin trên.