Phố Wall phân hóa mạnh khi cổ phiếu công nghệ bị bán tháo, trong khi Dow Jones ngược dòng tăng hơn 423 điểm trong phiên 24/11 - ảnh: AP

Cổ phiếu công nghệ chịu áp lực chốt lời

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày 24/11 (rạng sáng ngày 25/11 giờ Việt Nam), trong trạng thái phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành. Đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) trong phiên trước không được duy trì, khi nhà đầu tư tranh thủ hiện thực hóa lợi nhuận, đặc biệt tại các cổ phiếu công nghệ và bán dẫn. Diễn biến này kéo Nasdaq Composite và S&P 500 đi xuống, bất chấp lực đỡ từ nhiều nhóm cổ phiếu khác.

Các chỉ số S&P 500 giảm 36,08 điểm, tương đương 0,5%, xuống 7.201,09 điểm. Nasdaq Composite mất 356,02 điểm, tương đương 1,5%, còn 23.733,54 điểm. Ngược lại, Dow Jones Industrial Average tăng 423,39 điểm, tương đương 0,9%, lên 50.018,70 điểm. Chỉ số Russell 2000 đại diện cho nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ cũng tăng 15,29 điểm, tương đương 0,6%, lên 2.684,94 điểm.

Diễn biến trái chiều cho thấy dòng tiền trên thị trường không rút khỏi toàn bộ cổ phiếu mà chủ yếu dịch chuyển khỏi nhóm công nghệ vốn đã tăng mạnh trong phiên đầu tuần. Trong khi các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc lĩnh vực công nghệ chịu áp lực điều chỉnh, nhiều nhóm ngành truyền thống vẫn thu hút được lực cầu, giúp Dow Jones duy trì sắc xanh.

Đáng chú ý, cổ phiếu Nvidia giảm 5,9%, trở thành một trong những tác nhân chính gây sức ép lên nhóm công nghệ. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 23/11, cổ phiếu này đã tăng mạnh sau thông tin Jensen Huang trở lại vị trí điều hành, góp phần thúc đẩy tâm lý hưng phấn trên thị trường.

Tuy nhiên, sự phục hồi nhanh chóng của cổ phiếu Nvidia không đồng nghĩa những lo ngại về triển vọng ngành AI đã được giải quyết. Nhà đầu tư vẫn đặt câu hỏi về hiệu quả đầu tư, quy mô chi tiêu vốn và khả năng tạo ra lợi nhuận tương xứng từ làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo.

Theo Reuters, chỉ số công nghệ thuộc S&P 500 giảm 2,8%, trở thành nhóm ngành có mức giảm mạnh nhất trong phiên. Chỉ số bán dẫn cũng mất 7,9%, phản ánh áp lực bán tập trung đáng kể tại những cổ phiếu từng hưởng lợi lớn từ kỳ vọng tăng trưởng AI.

Gene Goldman, Giám đốc đầu tư tại Cetera Financial Group, nhận định việc thị trường xuất hiện hoạt động chốt lời sau một phiên tăng mạnh là điều dễ hiểu. Theo ông, một thông tin tích cực đơn lẻ chưa đủ giải quyết những câu hỏi mà giới đầu tư đang đặt ra đối với triển vọng giao dịch cổ phiếu AI.

Một diễn biến đáng chú ý khác là cổ phiếu Anthropic giảm 6,5%, xuống 81,90 USD/cổ phiếu, thấp hơn mức giá phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) là 83 USD. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng không chỉ xuất hiện ở những doanh nghiệp công nghệ đã niêm yết lâu năm mà còn lan sang các doanh nghiệp mới tham gia thị trường.

Lo ngại thuế quan và dữ liệu lạm phát chi phối tâm lý

Bên cạnh áp lực điều chỉnh tại nhóm công nghệ, những bất ổn liên quan đến chính sách thương mại của Mỹ cũng khiến nhà đầu tư thận trọng hơn.

Theo Reuters, chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là đang chuẩn bị công bố kết quả cuộc điều tra nhằm vào tình trạng dư thừa năng lực sản xuất tại 16 đối tác thương mại lớn của Mỹ. Những kết quả này có thể mở đường cho việc áp dụng các mức thuế nhập khẩu mới đối với nhiều nhóm hàng hóa.

Khả năng gia tăng thuế quan làm dấy lên lo ngại về chi phí nhập khẩu, giá hàng hóa tiêu dùng và sức ép lạm phát tại nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nếu các biện pháp thuế quan mới được triển khai trên diện rộng, doanh nghiệp Mỹ có thể phải đối mặt với chi phí đầu vào cao hơn, qua đó ảnh hưởng đến biên lợi nhuận và triển vọng kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, giới đầu tư cũng hướng sự chú ý tới báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), một trong những thước đo lạm phát quan trọng được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo dõi sát sao.

Diễn biến của lạm phát có ý nghĩa đặc biệt đối với kỳ vọng chính sách tiền tệ trong cuộc họp tháng 12 của Fed. Nếu áp lực giá cả tiếp tục dai dẳng, khả năng duy trì mặt bằng lãi suất cao sẽ tạo thêm sức ép đối với định giá cổ phiếu, nhất là những doanh nghiệp công nghệ có mức định giá cao dựa trên kỳ vọng lợi nhuận trong tương lai.

Hiện các nhà đầu tư đang theo dõi sát dữ liệu kinh tế mới để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ. Trong khi đó, chính sách thuế quan tiếp tục là yếu tố có thể làm gia tăng bất định đối với triển vọng lạm phát và hoạt động kinh doanh.

Ở chiều tích cực, nhóm cổ phiếu bán lẻ ghi nhận diễn biến khả quan. Abercrombie & Fitch tăng 19,7% sau khi nâng dự báo lợi nhuận, trong khi Dollar Tree tăng 11,2% nhờ triển vọng kinh doanh được cải thiện. Nhóm chăm sóc sức khỏe cũng nằm trong số những lĩnh vực tăng điểm tốt hơn trong phiên.

Tâm lý tiêu dùng Mỹ cũng phát đi tín hiệu tích cực. Khảo sát của Conference Board cho thấy niềm tin người tiêu dùng trong tháng 11 tăng lên mức cao nhất trong gần hai năm, nhờ sự lạc quan về thị trường lao động và triển vọng kinh tế sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Dù vậy, bức tranh chung của thị trường vẫn chưa thực sự ổn định. Theo AP, tính trong 9 phiên giao dịch gần nhất, S&P 500 đã có tới 8 phiên giảm điểm, cho thấy xu hướng điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế sau khi các chỉ số lớn thiết lập những mức cao kỷ lục trong tháng trước.

Thanh khoản trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt khoảng 18,89 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức bình quân khoảng 19,50 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất. Độ rộng thị trường cũng tương đối cân bằng, phản ánh áp lực bán tập trung nhiều hơn ở nhóm công nghệ thay vì lan rộng trên toàn thị trường.

Nhìn chung, phiên 24/11 cho thấy thị trường chứng khoán Mỹ vẫn thiếu sự đồng thuận về xu hướng. Dòng tiền tiếp tục phân hóa, trong khi những câu hỏi về hiệu quả đầu tư AI, chính sách thuế quan và triển vọng lạm phát sẽ còn là những yếu tố chi phối diễn biến Phố Wall trong các phiên tới.