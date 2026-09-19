Nasdaq khởi sắc, Phố Wall vẫn 'nặng gánh' lãi suất

Phố Wall phân hóa trong phiên 18/9, khi lợi suất trái phiếu Mỹ neo cao, giá dầu biến động và dòng tiền tìm đến những nhóm cổ phiếu có động lực tăng trưởng riêng - Ảnh: AP

Phố Wall giằng co trước áp lực lợi suất trái phiếu và lạm phát

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/9 (giờ Mỹ), chỉ số S&P 500 tăng 12,74 điểm, tương đương 0,17%, lên 7.650,50 điểm. Nasdaq Composite tăng 104,25 điểm, tương đương 0,39%, lên 26.552,55 điểm. Ngược lại, Dow Jones giảm 95,40 điểm, tương đương 0,18%, xuống 51.682,64 điểm.

Sự phân hóa giữa các chỉ số phản ánh trạng thái giằng co của dòng tiền. Trong khi nhóm cổ phiếu công nghệ và một số doanh nghiệp gắn với tài sản số hỗ trợ Nasdaq, áp lực từ thị trường trái phiếu và những lo ngại về chi phí đầu vào tiếp tục đè nặng lên nhiều cổ phiếu thuộc các ngành truyền thống.

Tâm điểm chú ý của nhà đầu tư là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm. Theo AP, lợi suất này tăng lên 5%, từ mức 4,94% cuối phiên trước, sau khi đã vượt ngưỡng 5% trong tuần, lần đầu tiên kể từ năm 2023. Mặt bằng lợi suất cao khiến trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn tương đối so với cổ phiếu.

Đối với thị trường cổ phiếu, lợi suất tăng tạo sức ép lên định giá, đặc biệt với những doanh nghiệp có dòng tiền kỳ vọng tập trung nhiều vào tương lai. Chi phí vốn cao cũng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng sản xuất, đầu tư công nghệ và xây dựng trung tâm dữ liệu, những lĩnh vực đang cần nguồn vốn lớn.

Cổ phiếu công nghệ và tài sản số nâng đỡ Nasdaq

Trong bối cảnh đó, việc S&P 500 và Nasdaq vẫn giữ được sắc xanh cho thấy lực mua chưa hoàn toàn rút khỏi thị trường. Tuy nhiên, mức tăng khiêm tốn của các chỉ số cũng phản ánh sự dè dặt của nhà đầu tư trước những rủi ro vĩ mô chưa được giải quyết.

Một yếu tố khác chi phối diễn biến Phố Wall là giá dầu. Theo AP, dầu Brent có thời điểm tiến sát 110 USD/thùng trong tuần, tăng mạnh so với mức hơn 70 USD/thùng hồi tháng 7, trong bối cảnh xung đột tại Iran làm gia tăng áp lực lên thị trường năng lượng. Trong phiên 18/9, giá Brent dao động mạnh, có lúc xuống dưới 102 USD/thùng trước khi phục hồi một phần, chốt ở mức 103,87 USD/thùng, giảm 0,9% so với phiên trước.

Giá năng lượng cao làm gia tăng chi phí vận tải, sản xuất và sinh hoạt, qua đó gây sức ép lên sức mua của hộ gia đình cũng như biên lợi nhuận doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến kỳ vọng lạm phát tiếp tục neo cao, làm phức tạp thêm bài toán điều hành chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Áp lực lạm phát cũng thể hiện rõ hơn trong dự báo kinh doanh của các doanh nghiệp. AP đưa tin, Nucor dự kiến lợi nhuận mảng thép trong quý III tăng so với quý trước nhờ khả năng nâng giá bán. Tuy nhiên, dự báo lợi nhuận tổng thể của tập đoàn vẫn thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích do chi phí đầu vào tăng. Cổ phiếu Nucor giảm 6,3% trong phiên 18/9.

Diễn biến này cho thấy giá bán tăng chưa chắc đủ bù đắp chi phí gia tăng, nhất là trong các ngành thâm dụng năng lượng và nguyên liệu. Nhà đầu tư vì thế không chỉ quan tâm đến tăng trưởng doanh thu mà còn theo dõi khả năng bảo vệ biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Trong nhóm cổ phiếu riêng lẻ, diễn biến phân hóa tiếp tục thể hiện rõ. Theo AP, Coinbase Global tăng 11,7%, trở thành cổ phiếu tăng mạnh nhất trong rổ S&P 500 phiên 18/9. Robinhood Markets tăng 9,1%, trong khi cổ phiếu Berkshire Hathaway nhích 0,1%. Ở chiều ngược lại, General Motors giảm 5,1% và Qualcomm mất 5,8%.

Reuters cho biết nhóm doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử, gồm Coinbase, Strategy và Robinhood, tăng mạnh khi giá Bitcoin đi lên. Tuy nhiên, lực đỡ từ nhóm này chưa đủ tạo ra một phiên tăng đồng thuận trên toàn thị trường.

Một diễn biến đáng chú ý khác là thông tin Warren Buffett sẽ rời vị trí Chủ tịch Berkshire Hathaway để chuyển sang vai trò Chủ tịch danh dự, chín tháng sau khi bàn giao vị trí CEO cho Greg Abel. Sự chuyển giao này tiếp tục thu hút sự chú ý của giới đầu tư đối với một trong những tập đoàn có ảnh hưởng lớn trên thị trường Mỹ.

Bên cạnh đó, Reuters lưu ý phiên giao dịch 18/9 diễn ra trong ngày đáo hạn đồng thời của nhiều hợp đồng phái sinh cổ phiếu, quyền chọn chỉ số và hợp đồng tương lai, thường được gọi là “triple witching”. Hoạt động tái cơ cấu vị thế trong thời điểm này có thể góp phần làm gia tăng biến động vào cuối phiên.

Tuần giao dịch phân hóa, chính sách tiền tệ tiếp tục chi phối

Dù kết thúc phiên 18/9 với sắc xanh nhẹ ở S&P 500 và Nasdaq, bức tranh cả tuần vẫn chưa thực sự khởi sắc. Theo AP, S&P 500 giảm 0,1% trong tuần, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp. Dow Jones mất 1,7%, Russell 2000 giảm 1,5%, trong khi Nasdaq Composite tăng 0,7%. Tính từ đầu năm, các chỉ số vẫn duy trì mức tăng đáng kể, nhưng sự phân hóa cho thấy dòng tiền đang chọn lọc hơn giữa các nhóm cổ phiếu.

Diễn biến chính sách tiền tệ tiếp tục là biến số quan trọng đối với triển vọng thị trường. Fed đã nâng lãi suất trong tuần nhằm kiềm chế lạm phát, trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cũng nâng lãi suất điều hành lên mức cao nhất trong 31 năm. Reuters cho biết thị trường đang định giá xác suất hơn 50% Fed tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10, cao hơn đáng kể so với mức 42,5% một tuần trước và 7,2% một tháng trước đó.

Trong ngắn hạn, diễn biến lợi suất trái phiếu, giá dầu và những tín hiệu tiếp theo từ Fed sẽ tiếp tục quyết định khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Phiên 18/9 cho thấy Phố Wall vẫn có khả năng duy trì lực đỡ ở một số nhóm cổ phiếu, nhưng để hình thành nhịp tăng bền vững, thị trường cần thêm tín hiệu rõ ràng hơn về khả năng kiểm soát lạm phát và ổn định chi phí vốn.

Với nhà đầu tư, sự phân hóa giữa các chỉ số và nhóm ngành là lời nhắc rằng mức tăng của chỉ số chung chưa phản ánh đầy đủ sức khỏe toàn thị trường. Trong môi trường lãi suất cao, việc đánh giá triển vọng lợi nhuận, sức chịu đựng chi phí và chất lượng dòng tiền của từng doanh nghiệp sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong quyết định phân bổ vốn.