Nasdaq khởi sắc, Dow Jones tiếp tục chìm trong sắc đỏ

Phố Wall diễn biến trái chiều trong phiên 3/11, khi nhóm cổ phiếu công nghệ khởi sắc giúp Nasdaq và S&P 500 tăng điểm, trong khi Dow Jones quay đầu giảm - Ảnh: AP

Công nghệ phục hồi, Nasdaq dẫn dắt đà tăng

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày 3/11 (giờ Mỹ) trong trạng thái phân hóa, khi dòng tiền quay trở lại nhóm cổ phiếu công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), bù đắp phần nào sức ép từ đà giảm của Apple và nhiều cổ phiếu thuộc các lĩnh vực khác.

Các chỉ số S&P 500 tăng 27,52 điểm, tương đương 0,4%, lên 7.568,92 điểm. Nasdaq Composite tăng 207,65 điểm, tương đương 0,8%, lên 25.372,01 điểm. Ngược lại, Dow Jones Industrial Average giảm 197,26 điểm, tương đương 0,4%, xuống 51.786,72 điểm. Chỉ số Russell 2000 đại diện cho nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ tăng 6,57 điểm, tương đương 0,2%, lên 2.812,45 điểm.

Diễn biến này cho thấy sự phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ có ảnh hưởng lớn đã trở thành lực đỡ quan trọng đối với thị trường. Tuy nhiên, đà tăng chưa lan tỏa rộng, bởi phần lớn cổ phiếu trong rổ S&P 500 vẫn giảm giá. Theo AP, số cổ phiếu giảm giá nhiều gấp khoảng 1,6 lần số cổ phiếu tăng giá. Điều đó phản ánh sự phân hóa đáng kể giữa nhóm cổ phiếu dẫn dắt chỉ số và mặt bằng chung của thị trường.

Trên thực tế, diễn biến phiên 3/11 tiếp tục cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng trong việc phân bổ dòng tiền. Thay vì mua vào đồng loạt, dòng vốn tập trung nhiều hơn vào những doanh nghiệp công nghệ có vị thế lớn trong lĩnh vực AI và bán dẫn, trong khi các nhóm ngành khác chưa tạo được động lực đủ mạnh để hỗ trợ thị trường.

Nasdaq trở thành chỉ số có mức tăng tốt nhất trong ba chỉ số chủ chốt, nhờ sự hồi phục của các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn sau giai đoạn chịu áp lực bán mạnh.

Cổ phiếu AI và bán dẫn lấy lại vai trò dẫn dắt

Theo Reuters, Nvidia tăng 2,3% sau bốn phiên giảm liên tiếp trước đó. Micron Technology tăng 2,6%, trong khi Broadcom tăng 3,1%. Nhóm cổ phiếu bán dẫn nhìn chung khởi sắc, góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư đối với lĩnh vực công nghệ.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Microsoft và Amazon đều tăng hơn 2%, qua đó đóng góp đáng kể vào đà đi lên của Nasdaq và S&P 500. Cổ phiếu AMD tăng trước khi doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh sau khi thị trường đóng cửa.

Diễn biến của nhóm cổ phiếu AI cho thấy dòng tiền vẫn chưa rời bỏ hoàn toàn lĩnh vực công nghệ, bất chấp những lo ngại gần đây về quy mô đầu tư ngày càng lớn vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Sau giai đoạn điều chỉnh, một bộ phận nhà đầu tư đã tận dụng mặt bằng giá thấp hơn để quay trở lại với các cổ phiếu đầu ngành, đặc biệt là doanh nghiệp bán dẫn có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng AI.

Jay Hatfield, Giám đốc điều hành Infrastructure Capital Management, nhận định diễn biến này thể hiện sự dịch chuyển dòng tiền từ nhóm công nghệ được xem là an toàn hơn, như Apple, sang những cổ phiếu công nghệ có mức độ rủi ro cao hơn, điển hình là các nhà sản xuất chip. Theo ông, hoạt động mua bắt đáy đang diễn ra rõ nét hơn trong một thị trường có xu hướng được dẫn dắt bởi Nasdaq.

Bên cạnh diễn biến của nhóm cổ phiếu công nghệ, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ là một trong những yếu tố được giới đầu tư đặc biệt quan tâm trong phiên giao dịch ngày 3/11.

Ken Mahoney, Giám đốc điều hành Mahoney Asset Management, cho rằng thị trường sẽ đánh giá những tác động tiềm tàng của kết quả bầu cử đối với các chính sách kinh tế. Việc khép lại sự kiện đã được dự báo từ trước cũng có thể giúp giảm bớt một nguồn bất định đối với tâm lý nhà đầu tư.

Trong khi đó, các nhà phân tích của Morgan Stanley nhận định cuộc bầu cử có thể giúp loại bỏ một trong những yếu tố gây sức ép đối với thị trường. Nhóm phân tích này cho rằng quá trình điều chỉnh của chứng khoán Mỹ bắt đầu từ tháng 6 có thể đang tiến gần giai đoạn cuối.

Ngoài yếu tố chính trị, giá dầu cũng là biến số được thị trường theo dõi. Trong phiên 3/11, giá dầu đi xuống khi nhà đầu tư cân nhắc khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine và Iran, đồng thời đánh giá nguy cơ gián đoạn nguồn cung sau những cuộc tấn công gần đây.

Tuy nhiên, triển vọng hòa bình tại Trung Đông vẫn còn nhiều bất định. Một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters rằng Mỹ và Iran vẫn còn cách xa một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Diễn biến này khiến thị trường năng lượng tiếp tục tiềm ẩn những yếu tố khó lường, đặc biệt trong bối cảnh giá dầu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng lạm phát và chính sách tiền tệ của Mỹ.

Nhìn chung, phiên giao dịch ngày 3/11 cho thấy Phố Wall đang xuất hiện những tín hiệu phục hồi ở nhóm cổ phiếu công nghệ, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định xu hướng tăng đã trở lại một cách bền vững. Sự phân hóa giữa các nhóm ngành, thanh khoản thấp hơn bình quân và áp lực điều chỉnh tại nhiều cổ phiếu cho thấy tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu.

Trong ngắn hạn, diễn biến của nhóm cổ phiếu AI và bán dẫn, kết quả kinh doanh doanh nghiệp, cùng những thông tin liên quan đến bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ tiếp tục là các yếu tố quan trọng định hình xu hướng thị trường. Nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi sát khả năng duy trì đà phục hồi của các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, bởi đây đang là lực đỡ chủ yếu giúp S&P 500 và Nasdaq giữ được sắc xanh trong bối cảnh độ rộng thị trường chưa thực sự cải thiện.