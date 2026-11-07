Nasdaq hồi phục khi nhà đầu tư bắt đáy cổ phiếu chip, giá dầu giảm 17% cả tuần

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Giá dầu thô tăng nhẹ nhưng hoàn tất tuần giảm mạnh nhất từ thời đại dịch Covid-19.

Lúc đóng cửa, Nasdaq tăng 1,09%, đạt 24.579,42 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,31%, đạt 7.376,86 điểm. Riêng chỉ số Dow Jones mất 237,33 điểm, tương đương giảm 0,46%, còn 51.285,73 điểm.

Phiên này là một nhịp hồi sau cú rơi sâu của thị trường trong phiên ngày hôm trước. Mối lo ngại rằng tiến trình xây dựng các trung tâm dữ liệu có thể chậm lại sau khi Đảng Dân chủ giành chiến thắng lớn tại Hạ viện, Thượng viện và các vị trí thống đốc bang quan trọng trong cuộc bầu cử hôm 3/11 đã gây áp lực bán tháo lên cổ phiếu ở Phố Wall phiên thứ Năm.

Làn sóng bán tháo khiến cả ba chỉ số chứng khoán chính có phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2025. Trong đó, Nasdaq Composite sụt giảm 5,5%, đóng cửa ở mức thấp hơn hơn 10% so với đỉnh gần nhất, đáp ứng định nghĩa trạng thái thị trường điều chỉnh. S&P 500 giảm 4,4%, trong khi Dow Jones mất hơn 1.800 điểm, tương đương giảm 3,4%.

Tất cả 11 nhóm cổ phiếu ngành thuộc S&P 500 đều đóng cửa trong sắc đỏ, trong đó cổ phiếu của các công ty liên quan đến việc phát triển cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) giảm mạnh hơn cả.

Và nhóm cổ phiếu này này cũng chính là nhóm dẫn đầu sự phục hồi trong phiên giao dịch thứ Sáu. Cổ phiếu của Micron Technology tăng 5% sau khi giảm 17% vào thứ Năm. Cổ phiếu Nvidia cũng tăng gần 3% sau cú lao dốc 9% một ngày trước đó, qua đó quay trở lại vùng tăng trưởng dương từ đầu năm đến nay.

Ông Stuart Clark, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Quilter, nhận định với hãng tin CNBC: “Quy mô sụt giảm ở một số cổ phiếu lớn nhất thị trường thực sự đáng kinh ngạc. Phiên giảm ngày thứ Năm cũng làm nổi bật rủi ro tập trung đã tích tụ vào một nhóm cổ phiếu. Với việc một số ít cổ phiếu công nghệ và bán dẫn đang chiếm tỷ trọng quá lớn, bất kỳ sự suy yếu nào ở các mã này đều nhanh chóng dẫn đến mức sụt giảm đáng kể đối với cả Nasdaq và S&P 500.”

Nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn Magnificent 7 đã mất tổng cộng 1 nghìn tỷ USD vốn hóa thị trường chỉ riêng trong ngày thứ Năm. Bên cạnh Nvidia, các cổ phiếu Tesla, Meta Platforms và Alphabet đều ghi nhận mức tăng trong phiên thứ Sáu.

Kể từ sau chiến thắng bầu cử vang dội, các nhân vật chủ chốt của Đảng Dân chủ đã lên tiếng kêu gọi hạn chế việc xây dựng các trung tâm dữ liệu. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNN vào tối thứ Năm, bà Gina Hinojosa, Thống đốc đắc cử của bang Texas, một bang có nhiều trung tâm dữ liệu trọng điểm của Mỹ - tuyên bố: “Chúng tôi sẽ ban hành các đạo luật để bảo vệ người dân Texas, và chúng ta cần tạm dừng các hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu hiện nay cho đến khi có được những biện pháp bảo vệ”.

Theo nhà quản lý quỹ Chris Grisanti của công ty MAI Capital Management, mối lo ngại của các nhà đầu tư nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới, do bà Hinojosa và nghị sỹ và thống đốc mới đắc cử khác phải đến tháng 1/2027 mới chính thức nhậm chức. Tuy nhiên, vị chiến lược gia trưởng thị trường này vẫn giữ thái độ lạc quan về AI vì ông tin rằng các thỏa thuận liên quan đến quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng cho AI cuối cùng rồi cũng sẽ được hoàn tất.

“Hiện tại đang có nhiều trở ngại hơn sau cuộc bầu cử, nhưng đây là một cuộc cách mạng công nghiệp tương tự như sự ra đời của đường sắt hay internet, và cuộc cách mạng đó sẽ không dừng lại. Tôi không cho rằng thị trường đã chạm đáy, nhưng có lẽ đã có thể nhìn thấy đáy từ vị trí hiện tại”, ông Grisanti nói với CNBC.

Tâm lý tương đối lạc quan của nhà đầu tư trong phiên ngày thứ Sáu đã bị kìm hãm sau khi các nguồn tin thân cận tiết lộ với CNBC rằng Microsoft đang lên kế hoạch cắt giảm số lượng đối tác trong lĩnh vực điện toán đám mây.

Ngày thứ Sáu, Cục Thống kê lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo cho thấy khu vực phi nông nghiệp của nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 165.000 việc làm trong tháng 10 và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,1%. Những con số này khả quan hơn nhiều so với dự báo 59.000 việc làm mới và tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,2% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Kết quả tháng 10 cũng cho thấy sự cải thiện đáng kể so với số liệu việc làm yếu kém của tháng 9 - tháng mà nền kinh tế chỉ tạo thêm 29.000 việc làm.

Báo cáo này tác động tới tâm lý của nhà đầu tư theo hai chiều hướng. Một mặt, số liệu việc làm tốt hơn kỳ vọng là tín hiệu tích cực về sức khỏe kinh tế Mỹ, nhưng mặt khác dữ liệu này củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất, gây áp lực đối với nhà đầu tư.

Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều giảm trong tuần này. Chỉ số Nasdaq giảm 3,4%, S&P 500 giảm 2,7%, trong khi chỉ số Dow giảm 0,9%.

Nhìn lại lịch sử các đợt điều chỉnh trước đây của Nasdaq, có thể thấy cổ phiếu công nghệ thường ổn định trở lại trong khoảng từ 3-6 tháng sau đó, mặc dù biến động vẫn có thể tiếp diễn trong ngắn hạn.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,03 USD/thùng trong phiên ngày thứ Sáu, đóng cửa ở mức 98,32 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại new York tăng 0,31 USD/thùng, chốt ở mức 90,83 USD/thùng.

Tuần này, giá dầu Brent giảm 17%, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu, theo cơ sở dữ liệu từ năm 1988 của công ty LSEG. Giá dầu WTI giảm 13% cả tuần.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong tuần này. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

“Phần bù rủi ro chiến tranh trong giá dầu đang giảm bớt”, nhà phân tích cấp cao Phil Flynn của công ty Price Futures Group nhận định với hãng tin Reuters.

Chiến thắng của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ đã làm dấy lên hy vọng về một sự xuống thang trong cuộc chiến Mỹ - Iran, qua đó kéo giá dầu sụt giảm.

Trên thị trường dầu mỏ, các dấu hiệu về tình trạng dư cung đang xuất hiện trong bối cảnh nhu cầu sụt giảm. Dấu hiệu này càng được củng cố khi chênh lệch giữa giá giao ngay và giá giao sau của các loại dầu thô chuẩn từ Trung Đông đã quay trở lại mức ghi nhận trước khi xung đột xảy ra.

Ông Janiv Shah, chuyên gia phân tích thị trường dầu mỏ tại công ty Rystad, nhận xét với Reuters: “Xét trên cán cân cung cầu, thị trường dầu thô đang dần chuyển sang trạng thái dư cung. Tuy nhiên, sự khác biệt về chất lượng dầu vẫn tồn tại, buộc các nhà máy lọc dầu phải cân nhắc giữa loại dầu họ có thể xử lý và nguồn cung thực tế hiện có”.

Ông Shah cũng lưu ý đến các tuyến đường vận chuyển dài hơn và nhu cầu thực hiện chuyển tải dầu giữa các tàu như một giải pháp thay thế gần khu vực eo biển Hormuz, dẫn tới chi phí vận tải lớn hơn. “Thị trường vẫn đang chờ đợi bằng chứng về một thỏa thuận chính thức để xuống thang cuộc chiến này. Bất kỳ phản ứng tiêu cực nào từ một trong hai bên cũng có thể khiến các yếu tố nền tảng của thị trường thắt chặt trở lại”, ông nói.