Nasdaq giữ sắc xanh, Phố Wall khép lại quý III phân hóa

Phố Wall khép lại tháng 9 với diễn biến phân hóa khi cổ phiếu công nghệ giữ nhịp tăng, trong khi lợi suất trái phiếu cao gây sức ép lên thị trường

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày 30/9 với diễn biến trái chiều. Nasdaq duy trì sắc xanh nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ, trong khi S&P 500 và Dow Jones giảm điểm khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục đi lên.

Theo AP, S&P 500 giảm 19,30 điểm, tương đương 0,3%, xuống 7.651,54 điểm. Dow Jones Industrial Average mất 443,87 điểm, tương đương 0,9%, còn 50.906,05 điểm. Ngược lại, Nasdaq Composite tăng 63,52 điểm, tương đương 0,2%, lên 26.861,06 điểm. Chỉ số Russell 2000 đại diện nhóm vốn hóa nhỏ giảm 0,4%, xuống 2.796,86 điểm.

Tâm điểm của phiên giao dịch là báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8 - thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đặc biệt quan tâm.

Theo Reuters, PCE tháng 8 tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 3,7% mà các nhà kinh tế được Reuters khảo sát dự báo. Dữ liệu này giúp giảm bớt lo ngại rằng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất ngay trong tháng 10.

Thông tin trên ban đầu tạo lực đẩy cho chứng khoán Mỹ. S&P 500 có thời điểm tăng khoảng 0,7%, trong khi Nasdaq tăng tới 1,2%. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng suy yếu khi thị trường tiếp nhận các dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn có sức chống chịu đáng kể.

Đáng chú ý, GDP quý II của Mỹ được điều chỉnh tăng lên mức 2,2%, cao hơn đáng kể so với ước tính trước đó. Reuters cho biết mức điều chỉnh phản ánh tiêu dùng và đầu tư mạnh hơn, trong đó đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục đóng vai trò đáng kể.

Bức tranh kinh tế vừa tích cực vừa tạo ra nghịch lý đối với thị trường cổ phiếu. Một mặt, tăng trưởng duy trì tốt giúp giảm nguy cơ suy thoái. Mặt khác, kinh tế quá mạnh có thể khiến lạm phát khó giảm nhanh về mục tiêu 2% của Fed, qua đó duy trì áp lực lên mặt bằng lãi suất.

Sự dịch chuyển của thị trường trái phiếu trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất chi phối chứng khoán phiên cuối tháng.

Theo AP, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có thời điểm giảm xuống khoảng 5,20% sau khi số liệu PCE công bố, nhưng nhanh chóng đảo chiều lên 5,29%, cao hơn mức 5,26% cuối phiên trước. Lợi suất trái phiếu 30 năm cũng tăng lên 5,63%.

Reuters cho biết lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ tăng phiên thứ bảy liên tiếp, phản ánh sự kết hợp của nhiều yếu tố, từ triển vọng kinh tế, áp lực lạm phát đến những lo ngại về khối lượng nợ công và nhu cầu phát hành trái phiếu lớn.

Đây là diễn biến không thuận lợi đối với cổ phiếu, đặc biệt là những doanh nghiệp tăng trưởng cao có mức định giá nhạy cảm với lãi suất. Tuy nhiên, nhóm công nghệ vẫn giữ được động lực tương đối tốt.

Microsoft, Apple và Nvidia đồng loạt tăng, giúp chỉ số ngành công nghệ thuộc S&P 500 tăng khoảng 0,6%, trở thành nhóm tăng mạnh nhất trong phiên. Reuters cho biết công nghệ, dịch vụ truyền thông và nhóm phần mềm - dịch vụ là những lĩnh vực nổi bật, trong khi các cổ phiếu vốn hóa lớn như Alphabet và Apple đóng góp đáng kể cho Nasdaq.

Phiên 30/9 cũng đánh dấu thời điểm kết thúc quý III và tháng 9. Sự phân hóa giữa các chỉ số phản ánh rõ sự khác biệt về động lực tăng trưởng của từng nhóm cổ phiếu.

Trong tháng 9, S&P 500 giảm 0,45%, Nasdaq tăng 1,86%, trong khi Dow Jones giảm 4,29%. Đây là tháng giảm thứ ba trong bốn tháng của S&P 500 và cũng chấm dứt chuỗi năm tháng tăng liên tiếp của Dow Jones. Nasdaq ghi nhận tháng tăng thứ hai liên tiếp.

Tính chung quý III, S&P 500 và Nasdaq đều tăng, đánh dấu quý tăng thứ hai liên tiếp và là lần thứ năm tăng trong sáu quý gần nhất. Trong khi đó, Dow Jones giảm trong quý III và chỉ ghi nhận lần giảm thứ hai trong ba quý.

Tính từ đầu năm, thị trường vẫn duy trì mức tăng đáng kể. AP cho biết đến hết phiên 30/9, S&P 500 tăng 11,8%, Dow Jones tăng 5,9%, Nasdaq tăng 15,6%, còn Russell 2000 tăng 12,7%.

Khép lại tháng 9, thị trường Mỹ bước vào quý IV trong bối cảnh các tín hiệu kinh tế tiếp tục giằng co. Lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed; tăng trưởng kinh tế mạnh hơn dự kiến trong khi lợi suất trái phiếu dài hạn liên tục lập các mức cao mới.

Reuters nhận định thị trường đang chịu tác động đồng thời từ giá dầu, lợi suất trái phiếu và triển vọng chính sách tiền tệ. Giá dầu tăng cũng làm gia tăng nguy cơ lạm phát quay trở lại, đặc biệt trong bối cảnh bất ổn liên quan đến xung đột Mỹ - Iran tiếp tục tác động tới nguồn cung năng lượng. Brent tăng 14% trong tháng 9.

Với chứng khoán, câu chuyện trong quý IV vì thế không chỉ nằm ở kết quả kinh doanh doanh nghiệp mà còn phụ thuộc lớn vào diễn biến lạm phát, lợi suất trái phiếu và tín hiệu chính sách từ Fed.

Phiên cuối tháng cho thấy dòng tiền vẫn ưu tiên một số cổ phiếu công nghệ và AI, nhưng áp lực từ thị trường trái phiếu chưa được giải tỏa. Sự phân hóa giữa Nasdaq với Dow Jones và S&P 500 nhiều khả năng tiếp tục là đặc điểm đáng chú ý khi Phố Wall bước vào quý cuối cùng của năm.