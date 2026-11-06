Nasdaq giảm mạnh nhất 19 tháng sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tân Thống đốc bang Texas thuộc phe Dân chủ, bà Gina Hinojosa, phát biểu tại một cuộc họp ngày 5-11. Ảnh: Reuters Connect

Phản ứng trước đà giảm của thị trường, Tổng thống Donald Trump cáo buộc chiến thắng của Đảng Dân chủ là nguyên nhân khiến chứng khoán chao đảo. Trên mạng xã hội, ông cho rằng kết quả bầu cử đã khiến thị trường trải qua một trong những ngày tồi tệ nhất trong lịch sử và ảnh hưởng trực tiếp đến tài khoản hưu trí của người dân. Tuy nhiên, ông khẳng định nước Mỹ sẽ sớm phục hồi mạnh mẽ.

Trước đó, trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3-11, Đảng Dân chủ đã giành thêm 7 ghế tại Thượng viện, ít nhất 39 ghế tại Hạ viện và thắng tại 5 cuộc đua thống đốc bang. Kết quả tại Alaska và Mississippi chưa ngã ngũ, mở ra khả năng đảng này nắm đa số 56-44 tại Thượng viện khi Quốc hội khóa mới nhóm họp vào tháng 1 năm tới.

Giới phân tích nhận định kết quả bầu cử phản ánh sự bất mãn của cử tri đối với các chính sách kinh tế và đối ngoại của Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là tác động từ xung đột với Iran khiến giá nhiên liệu trong nước tăng mạnh.

Việc Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội được dự báo sẽ thúc đẩy các đề xuất siết quản lý hạ tầng AI. Thống đốc đắc cử bang Texas Gina Hinojosa đã cam kết tạm dừng cấp phép xây dựng trung tâm dữ liệu mới tại bang này, một địa bàn quan trọng đối với hạ tầng AI.

Tại Quốc hội, các nghị sĩ Dân chủ đang thúc đẩy những dự luật bảo vệ người tiêu dùng trước nguy cơ giá điện tăng do nhu cầu năng lượng lớn từ các trung tâm dữ liệu. Đảng này cũng đề xuất yêu cầu kiểm định độc lập mức độ an toàn của các hệ thống AI trước khi triển khai.

Trước khi Quốc hội khóa mới nhóm họp vào tháng 1, Đảng Cộng hòa vẫn kiểm soát cả hai viện, với nhiệm vụ trước mắt là thông qua dự luật ngân sách liên bang trước hạn ngày 11-12. Khi tiếp quản Thượng viện, Đảng Dân chủ được dự báo sẽ tăng cường giám sát chính quyền và sử dụng quyền phê chuẩn các đề cử nhân sự tư pháp, hành pháp cấp cao.