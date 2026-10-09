Nasdaq Composite mất hơn 1% sau khi OpenAI công bố doanh thu

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 8/10, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite đã giảm 1,25% xuống mức 27.193 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 giảm 0,47% xuống còn 7.765 điểm. Ngược lại, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 52 điểm (tương đương 0,1%) để đóng cửa ở mức 51.232 điểm.

Cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ lớn chịu áp lực bán tháo sau khi doanh thu hàng năm của OpenAI được tiết lộ thấp hơn mức dự báo trước đó. Cổ phiếu Oracle giảm hơn 5%, trong khi các nhà sản xuất chip như Nvidia và Advanced Micro Devices (AMD) lần lượt mất gần 3% và gần 4%.

Palantir Technologies là một trong số ít các cổ phiếu đóng cửa trong sắc xanh, với mức tăng 2%. Goldman Sachs này dự báo cổ phiếu Palantir còn nhiều dư địa tăng trưởng, khi tổng thị trường mục tiêu (TAM) có thể đang “chuẩn bị cho một bước ngoặt lớn” nhờ sự chuyển dịch sang mô hình AI chủ quyền (sovereign AI) và các ứng dụng được thiết kế riêng theo nhu cầu cụ thể.

Tâm lý thị trường càng trở nên tiêu cực khi giá dầu tăng vọt sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng ông không muốn đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran, trong bối cảnh có tin tức cho thấy Mỹ đang chuẩn bị cho một chiến dịch "ném bom quy mô lớn" tại Trung Đông.

Tuy nhiên, sau đó Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào đầu tháng tới, giúp giá dầu hạ nhiệt đôi chút so với mức đỉnh. Giá dầu thô Brent tăng 4,07% lên 104,28 USD/thùng, trong khi giá dầu thô kỳ hạn West Texas Intermediate (WTI) tăng 3,64% lên mức 91,49 USD/thùng.

Giới giao dịch cũng theo dõi sát sao biến động lãi suất sau khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giảm 5 điểm cơ bản (bps) xuống 5,227%, còn lợi suất kỳ hạn 30 năm giảm 6 bps xuống 5,601%. Những biến động này diễn ra sau đợt đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 30 năm thành công của Bộ Tài chính Mỹ.

Ông Ross Mayfield, chiến lược gia đầu tư tại Baird, nhận định: "Suy cho cùng, tôi cho rằng chính áp lực lạm phát – chủ yếu do giá năng lượng thúc đẩy – đã làm thay đổi quan điểm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và cũng tác động đáng kể đến phần dài hạn của đường cong lợi suất”.

“Nếu ngày mai Mỹ công bố một thỏa thuận với Iran - một thỏa thuận có cấu trúc vững chắc và giúp giảm bớt đáng kể căng thẳng trong khu vực - khiến giá dầu giảm từ 90 USD xuống còn 70 USD mỗi thùng, thì lợi suất trái phiếu cũng sẽ giảm một cách đáng kể”, ông nói thêm.

Thời gian gần đây, lợi suất trái phiếu và giá dầu đã gây ra biến động trên thị trường cổ phiếu, trong bối cảnh gia tăng lo ngại rằng giá năng lượng cao sẽ duy trì lạm phát ở mức cao và buộc Fed phải tiếp tục tăng lãi suất.

Mặc dù ông Mayfield nhận định rằng nhìn chung thị trường cổ phiếu vẫn tỏ ra “khá kiên cường” trước những áp lực này, với việc chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều lập đỉnh cao mới trong tuần này, ông cảnh báo chỉ cần lợi suất trái phiếu dài hạn nhích thêm một chút cũng đủ để tạo ra “những trở ngại lớn hơn” cho cổ phiếu. Ông tin rằng lợi suất có thể sẽ ổn định trong khoảng từ 5% đến 6%.

“Thị trường đang trong quá trình thích nghi với mức lợi suất mới này,” chuyên gia nói thêm. “Xét trên nhiều khía cạnh, lợi suất cao phản ánh mức tăng trưởng danh nghĩa mạnh mẽ hơn và lạm phát cao hơn một chút. Nếu xu hướng này tiếp diễn, thì có thể khẳng định rằng môi trường lãi suất cao (hoặc mức lãi suất bình thường mới ở mức cao) sẽ duy trì trong thời gian dài, trừ khi xảy ra một cuộc suy thoái nghiêm trọng khiến Fed phải cắt giảm lãi suất về mức 0%”.