Nasdaq Composite lập kỷ lục nhờ đà tăng của cổ phiếu AI và hạ nhiệt của giá dầu, lợi suất trái phiếu

Theo CNBC, trong phiên 21/9, chỉ số S&P 500 tăng 1,49% lên 7.765 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng 2,26% để đạt mức đóng cửa kỷ lục là 27.122 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 366 điểm (tương đương 0,71%) và kết thúc với 52.049 điểm.

Thị trường được hỗ trợ bởi đà tăng của các cổ phiếu liên quan đến AI. Cổ phiếu Intel vọt tăng 12%, trong khi Advanced Micro Devices (AMD) tăng khoảng 10% và đạt mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD. Các cổ phiếu khác như Qualcomm cũng tăng hơn 9%.

Đà tăng trong phiên đầu tuần cũng được thúc đẩy bởi việc giá dầu thô Mỹ giảm 4,5% xuống còn 95,78 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 3,4% xuống 100,34 USD/thùng.

Những biến động này diễn ra sau khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang vào cuối tuần qua. Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tuyên bố đã tấn công Arab Saudi bằng tên lửa và máy bay không người lái vào ngày 19/9. Sau đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo công dân nước này cân nhắc lại việc đi đến Trung Đông trong bối cảnh Mỹ và Iran liên tục đưa ra các lời đe dọa tấn công lẫn nhau.

Tuy nhiên, các nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran vẫn có thể diễn ra trong thời gian tới, khi Tổng thống Donald Trump chia sẻ với Fox News rằng ông có thể sẵn sàng gặp gỡ Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tuần này.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng giảm theo giá dầu. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm hơn 4 điểm cơ bản xuống còn 4,951%, và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm cũng giảm xuống 5,284%. Trong bối cảnh Mỹ đang chật vật kiềm chế lạm phát dai dẳng và đối mặt với lợi suất trái phiếu tăng cao, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất vào tuần trước – lần đầu tiên sau ba năm.

"Giá năng lượng duy trì ở mức cao trong thời gian dài càng củng cố thêm lý do cho việc tiếp tục thắt chặt chính sách," ông Ed Yardeni, Chủ tịch của Yardeni Research, nhận định.

Ông cũng chỉ ra rằng các rủi ro đối với nguồn cung "vẫn chưa biến mất", đồng thời cho biết xung đột tại Trung Đông "tiếp tục đe dọa hoạt động sản xuất và vận chuyển dầu, trong khi các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga cùng các lệnh trừng phạt nhắm vào nước này đang tiếp tục hạn chế nguồn cung nhiên liệu toàn cầu”.

"Cú sốc năng lượng này càng kéo dài thì nguy cơ xảy ra tác động lạm phát vòng hai càng lớn," ông nói thêm.

Điều này có thể làm tăng tầm quan trọng của cuộc gặp thượng đỉnh then chốt trong tuần này giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cuộc gặp sẽ đề cập đến các vấn đề như AI, thuế quan, khoáng sản thiết yếu và nhiều vấn đề kinh tế khác. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong trước thềm chuyến thăm này.

"Chính cuộc xung đột địa chính trị đang đẩy giá năng lượng tăng cao cũng là yếu tố khiến [Fed] duy trì lập trường cứng rắn (hawkish) và gây áp lực lên các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc”, ông Jeffrey Roach, chuyên gia kinh tế trưởng tại LPL Financial, nhận định.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) "đã đặt triển vọng lạm phát dựa trên giả định thị trường dầu mỏ sẽ ổn định trở lại và các tính toán tài khóa của Bắc Kinh cũng phụ thuộc vào cùng một biến số này”.