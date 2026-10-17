Nasdaq Composite giảm hơn 2% khi cổ phiếu AI bị bán tháo

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 16/10, chỉ số S&P 500 giảm 1,09% xuống còn 7.659 điểm, trong khi chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite mất 2,14% và đóng cửa ở mức 26.140 điểm.

Cả hai chỉ số này đều kết thúc phiên giao dịch dưới đường trung bình động (MA) 50 ngày. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 175 điểm, tương đương 0,34%, xuống còn 52.002 điểm. Làn sóng bán tháo đã đẩy chỉ số biến động Cboe (VIX) vượt mốc 22 lần đầu tiên trong vòng 4 tháng qua.

Các cổ phiếu ngành bán dẫn tiếp tục sụt giảm. VanEck Semiconductor ETF (SMH) mất 3%, chịu ảnh hưởng từ đà giảm của Micron Technology, Advanced Micro Devices (AMD) và Sandisk.

Nhóm cổ phiếu bán dẫn đã gặp khó khăn trong tuần này trước những lo ngại về sự cạnh tranh từ Trung Quốc. Tính từ đầu tuần đến nay, SMH đã đi xuống 10%, đánh dấu mức giảm hàng tuần mạnh nhất kể từ tháng 4/2025.

Kết quả này, cùng với sự sụt giảm của các cổ phiếu khác liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), đã khiến chỉ số S&P 500 khép lại một tuần giao dịch trong sắc đỏ, giảm khoảng 2%. Trong khi đó, Nasdaq Composite mất hơn 4% – ghi nhận tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 6. Ngược lại, chỉ số Dow Jones vẫn tăng 0,7% trong tuần qua.

Các nhà đầu tư cũng bắt đầu lo ngại rằng các công ty công nghệ đang vay nợ quá nhiều để phục vụ việc phát triển cơ sở hạ tầng AI. Cổ phiếu của các đơn vị cung cấp hạ tầng đám mây mới (neocloud) như CoreWeave – doanh nghiệp có tổng nợ đạt hơn 51 tỷ USD – đã giảm gần 12% trong phiên vừa qua, nâng tổng mức sụt giảm từ đầu tuần đến nay lên 25%.

Ông Michael Rosen, Giám đốc đầu tư tại Angeles, nhận định: “Liệu đây có phải là một vấn đề mang tính hệ thống hay không? Rõ ràng, việc gia tăng phát hành nợ là điều cần theo dõi sát sao và đáng lo ngại nếu tình trạng này tiếp diễn đến mức quá mức. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta vẫn còn cách rất xa ngưỡng đó”.

Trong khi đó, các lĩnh vực khác trên thị trường như năng lượng lại ghi nhận kết quả tích cực trong phiên cuối tuần. Các cổ phiếu như Chevron đã góp phần hạn chế đà giảm của chỉ số Dow Jones.

Giá dầu tăng cao trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran, cũng như giữa Nga và Ukraine. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI (West Texas Intermediate) tăng 3,51%, chốt phiên ở mức 101,41 USD/thùng, trong khi giá dầu thô Brent tăng 3,72% lên 109,86 USD/thùng.

Đồng thời, các nhà đầu tư đang phải đối mặt với dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến ​​– tình trạng vốn đã trở nên trầm trọng hơn do giá năng lượng tăng vọt sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran nổ ra. Lạm phát giá bán buôn trong tuần này ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2022, trong khi lạm phát tiêu dùng vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Chủ tịch Fed, ông Kevin Warsh, đã có bài phát biểu tại một sự kiện của IMF ở Bangkok vào tối qua. Dù ông không đề cập trực tiếp đến việc liệu Fed có tăng lãi suất trước cuối năm nay hay không, các nhà giao dịch vẫn coi đây là tín hiệu cho thấy ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên chính sách trong cuộc họp cuối tháng này. Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy xác suất 82% Fed sẽ giữ nguyên lãi suất qua đêm tại cuộc họp diễn ra từ ngày 27 đến 28/10.