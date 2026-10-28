Nasdaq bứt phá trước thời điểm quyết định lãi suất của Fed

Cổ phiếu công nghệ và bán dẫn nâng đỡ Phố Wall trong phiên giao dịch ngày 27/10, khi nhà đầu tư chờ quyết định lãi suất của Fed và báo cáo lợi nhuận từ các tập đoàn công nghệ lớn

Cổ phiếu bán dẫn trở thành tâm điểm

Theo AP, chỉ số S&P 500 tăng 45,83 điểm, tương đương 0,6%, lên 7.722,60 điểm. Nasdaq Composite tăng 308,43 điểm, tương đương 1,2%, lên 26.477,81 điểm. Trong khi đó, Dow Jones Industrial Average tăng 15,99 điểm, chưa đến 0,1%, lên 52.377,57 điểm. Diễn biến này cho thấy dòng tiền tiếp tục ưu tiên nhóm công nghệ, đặc biệt là các doanh nghiệp có liên quan đến AI.

Động lực chính của phiên tăng điểm đến từ sự trở lại của nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn, sau nhiều tuần biến động mạnh do lo ngại chi phí vốn gia tăng có thể làm suy yếu triển vọng lợi nhuận của ngành AI. Thông tin liên quan đến kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Anthropic đã góp phần khơi lại sự quan tâm của nhà đầu tư đối với các doanh nghiệp trong hệ sinh thái này.

Cổ phiếu Broadcom được chú ý sau khi công bố thỏa thuận tài trợ trị giá 63 tỷ USD, tạo điều kiện để Anthropic tiếp cận các bộ tăng tốc AI XPU và giải pháp mạng của hãng. Theo AP, thông tin này giúp Broadcom tăng mạnh trong phiên, đóng góp tích cực vào diễn biến chung của thị trường.

Đáng chú ý, chỉ số bán dẫn Philadelphia tiếp tục ghi nhận phiên tăng thứ ba liên tiếp. Dù vẫn thấp hơn hơn 20% so với mức đỉnh đóng cửa ngày 22/6, chỉ số này đã tăng khoảng 62,1% từ đầu năm, vượt xa mức tăng 12,8% của S&P 500 trong cùng kỳ. Diễn biến cho thấy kỳ vọng dài hạn đối với nhu cầu chip phục vụ AI vẫn lớn, bất chấp những lo ngại về định giá và khả năng sinh lời của các khoản đầu tư khổng lồ.

Tuy nhiên, đà tăng không lan tỏa đồng đều. Phần lớn cổ phiếu thuộc S&P 500 giảm giá, nhưng mức tăng của một số doanh nghiệp AI có tỷ trọng vốn hóa lớn đã đủ sức kéo chỉ số đi lên. Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhóm cổ phiếu dẫn dắt, thay vì ghi nhận một nhịp phục hồi rộng khắp.

Trong khi đó, Meta Platforms chịu áp lực bán sau khi nâng quy mô kế hoạch huy động vốn cổ phần lên 97,5 tỷ USD nhằm tài trợ cho việc mở rộng hoạt động AI. Diễn biến này phản ánh sự thay đổi trong cách nhà đầu tư đánh giá các khoản đầu tư công nghệ: triển vọng tăng trưởng vẫn quan trọng, nhưng nhu cầu vốn và hiệu quả sử dụng vốn ngày càng được đặt lên hàng đầu.

Fed và mùa báo cáo lợi nhuận chi phối tâm lý

Bên cạnh câu chuyện AI, nhà đầu tư hướng sự chú ý đến cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày của Fed, bắt đầu từ ngày 27/10. Theo Reuters, thị trường nghiêng về khả năng cơ quan này giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,75 - 4%, trong khi giới đầu tư tiếp tục đánh giá tác động của chi phí vay cao đối với hoạt động đầu tư và tăng trưởng kinh tế.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống 4,98%, từ mức 5% cuối phiên trước. Giá dầu cũng đi xuống, góp phần giảm bớt áp lực đối với thị trường cổ phiếu. Giá dầu Brent giảm 1,1%, xuống 109,48 USD/thùng trong phiên được cập nhật giữa ngày.

Dữ liệu kinh tế công bố trong ngày cũng mang lại tín hiệu tích cực. Niềm tin người tiêu dùng Mỹ cải thiện trong tháng 10, trái với dự báo suy yếu của giới kinh tế học. Bên cạnh đó, số liệu về đơn đặt hàng mới đối với máy tính và thiết bị ngoại vi củng cố nhận định rằng nhu cầu liên quan đến AI vẫn đang hỗ trợ hoạt động sản xuất và đầu tư.

Mùa công bố kết quả kinh doanh quý III tiếp tục là yếu tố quan trọng định hướng dòng tiền. Hiện gần một nửa số doanh nghiệp trong S&P 500 đã công bố kết quả, trong đó 83% vượt kỳ vọng lợi nhuận của giới phân tích theo dữ liệu LSEG được dẫn lại trong bản tin.

Thị trường đặc biệt chờ báo cáo của Alphabet và Microsoft trong ngày 28/10, trước khi Amazon công bố kết quả vào ngày 29/10. Nhà đầu tư sẽ tập trung vào tốc độ tăng trưởng điện toán đám mây, dòng tiền và mức chi tiêu cho AI, qua đó đánh giá liệu những khoản đầu tư quy mô lớn có thể tạo ra lợi nhuận tương xứng hay không.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu Boeing giảm sau khi doanh nghiệp báo cáo khoản lỗ quý III lớn hơn dự kiến. Xylem cũng đi xuống sau khi điều chỉnh giảm dự báo cả năm. Trong khi đó, United Parcel Service tăng giá nhờ nâng dự báo doanh thu và lợi nhuận năm; Royal Caribbean đi lên sau khi cải thiện triển vọng lợi nhuận cả năm.

Nhìn chung, phiên 27/10 cho thấy sức hút của AI vẫn đủ mạnh để nâng đỡ các chỉ số chủ chốt của Phố Wall, nhưng rủi ro về chi phí tài trợ và hiệu quả đầu tư chưa được giải quyết. Trong ngắn hạn, diễn biến lãi suất của Fed cùng kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn sẽ quyết định liệu đà tăng có thể mở rộng sang nhiều nhóm ngành hay tiếp tục tập trung ở một số cổ phiếu dẫn dắt.