Nasdaq bật tăng, chứng khoán Mỹ phân hóa

Chứng khoán Mỹ phục hồi nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn, nhưng đà tăng chưa lan tỏa rộng trên toàn thị trường - Ảnh: AP

Cổ phiếu công nghệ trở lại tâm điểm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/10 (giờ Mỹ), thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 290,85 điểm, tương đương 1,11%, lên 26.430,89 điểm. S&P 500 tăng 31,29 điểm, tương đương 0,41%, lên 7.690,73 điểm. Trong khi đó, Dow Jones Industrial Average giảm 36,38 điểm, tương đương 0,07%, xuống 51.966,03 điểm. Chỉ số Russell 2000, đại diện cho nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ, tăng 0,25% lên 2.728,30 điểm.

Lực đỡ chính của thị trường đến từ sự phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là các doanh nghiệp bán dẫn và những công ty có liên quan đến AI. Sau một tuần giao dịch khó khăn, nhà đầu tư bắt đầu tìm kiếm cơ hội ở những cổ phiếu đã giảm sâu, giúp Nasdaq vượt trội so với các chỉ số lớn khác.

Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn dành sự quan tâm đáng kể cho lĩnh vực công nghệ, bất chấp những lo ngại về chi phí đầu tư AI, khả năng sinh lời và áp lực từ lãi suất. Tuy nhiên, việc Dow Jones giảm điểm trong khi Nasdaq tăng hơn 1% cũng phản ánh sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu.

Đáng chú ý, chỉ số bán dẫn Philadelphia Semiconductor tăng 1,6%, chấm dứt chuỗi tám phiên giảm liên tiếp. Trước đó, chỉ số này đã mất khoảng 15,7% trong chuỗi giảm kéo dài, đánh dấu giai đoạn suy yếu đáng kể của nhóm cổ phiếu bán dẫn kể từ năm 2008.

Sự phục hồi của nhóm bán dẫn góp phần cải thiện tâm lý thị trường sau đợt bán tháo liên quan đến những lo ngại về triển vọng đầu tư hạ tầng AI. Những doanh nghiệp cung cấp chip, máy chủ và dịch vụ trung tâm dữ liệu từng được hưởng lợi lớn từ làn sóng AI nay phải đối mặt với câu hỏi về hiệu quả sử dụng vốn và khả năng tạo ra lợi nhuận tương xứng với chi phí đầu tư.

Theo Reuters, ông Michael James, Giám đốc điều hành phụ trách giao dịch cổ phiếu tại Rosenblatt Securities, nhận định đà giảm quá mạnh của nhóm bán dẫn đã đưa cổ phiếu vào trạng thái bán quá mức, tạo điều kiện cho một nhịp hồi phục.

Dù vậy, sự phục hồi trong phiên 19/10 chưa đủ để khẳng định thị trường đã vượt qua giai đoạn điều chỉnh. Tâm lý nhà đầu tư vẫn có thể thay đổi nhanh chóng khi các doanh nghiệp công nghệ công bố kết quả kinh doanh và triển vọng đầu tư trong những quý tiếp theo.

Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, Amazon tăng 5% sau khi Morgan Stanley lựa chọn doanh nghiệp thương mại điện tử và điện toán đám mây này là cổ phiếu được ưu tiên đầu tư. Tesla tăng 3,8%, góp phần thúc đẩy nhóm cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu và hỗ trợ các chỉ số chung.

Cổ phiếu Intel tăng 2,4% sau khi JPMorgan nâng đánh giá đối với doanh nghiệp bán dẫn này từ mức khuyến nghị thấp hơn lên mức trung lập. Trong khi đó, cổ phiếu Nebius tăng 2,9% và Iren tăng 2,7%, cho thấy dòng tiền bắt đáy cũng xuất hiện ở một số doanh nghiệp liên quan đến hạ tầng điện toán phục vụ AI.

Ở chiều ngược lại, CoreWeave giảm 0,4%, dù từng nhận được sự hỗ trợ từ thông tin Goldman Sachs nâng đánh giá cổ phiếu lên mức mua. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện toán đám mây này trở thành một trong những tâm điểm của đợt bán tháo tuần trước, khi cổ phiếu chịu áp lực từ những lo ngại về gánh nặng nợ khoảng 50 tỷ USD.

Trong 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500, có 7 nhóm đóng cửa trong sắc đỏ. Tiêu dùng không thiết yếu tăng 2,7%, trong khi công nghệ tăng 1,2%. Ngược lại, nhóm tiện ích giảm 2% và bất động sản giảm 1,2%.

Sự phân hóa này cho thấy đà tăng của các chỉ số chủ yếu dựa vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, thay vì phản ánh sự cải thiện đồng đều của toàn thị trường.

Nhà đầu tư chờ kết quả kinh doanh quý III

Bên cạnh diễn biến của nhóm công nghệ, thị trường còn chịu tác động từ biến động giá dầu, lợi suất trái phiếu và những bất ổn địa chính trị.

Giá dầu thô Mỹ tăng 2,2%, lên 103,66 USD/thùng khi kết thúc phiên, sau những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông liên quan đến các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào những mục tiêu quân sự và cơ sở năng lượng trong khu vực.

Giá dầu tăng làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát, qua đó có thể ảnh hưởng đến triển vọng lãi suất và định giá cổ phiếu. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ tiếp tục là yếu tố được giới đầu tư theo dõi sát sao, đặc biệt đối với nhóm doanh nghiệp công nghệ có định giá cao và nhu cầu vốn lớn.

Lợi suất trái phiếu trên các thị trường toàn cầu tăng trong phiên đầu tuần, trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá những bất ổn kinh tế và chính trị có thể tác động đến triển vọng chi tiêu công và lạm phát.

Thanh khoản trên các sàn giao dịch Mỹ đạt khoảng 15,27 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức bình quân 17,26 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng, dù các chỉ số công nghệ đã phục hồi.

Trong những phiên tới, tâm điểm chú ý sẽ chuyển sang kết quả kinh doanh quý III của các doanh nghiệp lớn. Meta Platforms và Tesla dự kiến công bố báo cáo tài chính trong tuần, trong khi các doanh nghiệp công nghệ khác cũng sẽ lần lượt đưa ra kết quả kinh doanh và triển vọng hoạt động.

Thị trường đang chờ những tín hiệu rõ ràng hơn về hiệu quả đầu tư AI, đặc biệt là khả năng chuyển hóa các khoản chi tiêu lớn cho chip, máy chủ và trung tâm dữ liệu thành doanh thu, lợi nhuận thực tế.

Đây sẽ là phép thử quan trọng đối với nhóm cổ phiếu công nghệ sau giai đoạn tăng trưởng mạnh. Nếu kết quả kinh doanh đáp ứng kỳ vọng, dòng tiền có thể tiếp tục quay trở lại. Ngược lại, những dấu hiệu suy yếu về lợi nhuận hoặc gia tăng chi phí vốn có thể khiến áp lực bán tái xuất hiện.

Phiên giao dịch ngày 19/10 vì vậy mang ý nghĩa phục hồi về mặt điểm số hơn là xác nhận một xu hướng tăng bền vững. Khi độ rộng thị trường vẫn nghiêng về phía giảm và những lo ngại về lãi suất, giá dầu cùng hiệu quả đầu tư AI chưa được giải quyết, nhà đầu tư nhiều khả năng tiếp tục duy trì trạng thái thận trọng trong ngắn hạn.