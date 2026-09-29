NASA và Boeing công bố kế hoạch tiếp theo với tàu Starliner

NASA đồng thời cho biết sẽ thực hiện các phương án để triển khai chuyến bay Starliner thứ 5 và thứ 6 đến và trở về từ ISS. Cơ quan này cũng phối hợp Boeing và United Launch Alliance (ULA) để chứng nhận tên lửa Vulcan nhằm phục vụ các chuyến bay Starliner chở phi hành đoàn sau khi tên lửa Atlas V thực hiện chuyến bay cuối cùng.

Các phi hành gia NASA Butch Wilmore và Suni Williams trước khi lên tàu vũ trụ Starliner năm 2024. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo NASA, Starliner-1 sẽ là một chuyến bay đánh giá kỹ thuật không chở người, nhằm kiểm chứng những cải tiến được thực hiện đối với tàu vũ trụ, xác nhận điều kiện nhiệt độ đã được cải thiện, thu thập dữ liệu về hiệu suất phục vụ quá trình đánh giá hệ thống, đồng thời xác định những rủi ro tiềm tàng.

NASA cho biết cơ quan này sẽ sử dụng dữ liệu thu được từ Starliner-1 để tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục được Nhóm nghiên cứu chương trình xác định, đồng thời hoàn tất các thử nghiệm và quy trình chứng nhận cần thiết cho chuyến bay có phi hành đoàn. Theo kế hoạch hiện nay, NASA đặt mục tiêu đưa các phi hành gia trở lại không gian trên tàu Starliner-2 vào năm 2028.

Tàu Starliner của Boeing được phóng vào tháng 6/2024 trong chuyến bay thử nghiệm có phi hành đoàn đầu tiên, đưa hai phi hành gia NASA là Butch Wilmore và Suni Williams lên ISS.

Tàu đã kết nối với ISS, song trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, một số động cơ đẩy phản lực của Starliner hoạt động không đúng như dự kiến. Các vụ rò rỉ khí helium cũng được phát hiện.

Sau quá trình đánh giá, NASA quyết định đưa Starliner trở về Trái đất mà không chở phi hành đoàn. Hai phi hành gia Wilmore và Williams sau đó trở về Trái đất vào tháng 3/2025 trên tàu Dragon của SpaceX.

Tháng 2 vừa rồi, NASA công bố kết quả của Nhóm nghiên cứu chương trình, trong đó đưa ra 61 khuyến nghị đối với cơ quan này.

Trên cơ sở các kết quả điều tra, Boeing đã tiến hành điều chỉnh hệ thống nhiệt của khoang thiết bị trên tàu Starliner. NASA sẽ đánh giá những cải tiến này trong chuyến bay Starliner-1.

NASA và Boeing cũng thống nhất thực hiện thêm một thay đổi trong thiết kế van đẩy bổ sung, nhằm đáp ứng các yêu cầu chứng nhận tàu và hỗ trợ những chuyến bay có phi hành đoàn trong tương lai.

Sau khi Starliner-1 hoàn thành nhiệm vụ, NASA và Boeing sẽ tiếp tục hoàn thiện thiết kế van của hệ thống động cơ đẩy trên khoang thiết bị.

Theo NASA, Boeing cũng sẽ triển khai một loạt cải tiến khác, trong đó có lắp đặt các động cơ đẩy mới và pin mới cho khoang phi hành đoàn, đồng thời điều chỉnh một số bộ phận của hệ thống dù nhằm nâng cao hiệu suất và độ tin cậy.