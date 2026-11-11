NASA thử nghiệm thành công đưa hai tàu thăm dò tới Sao Hỏa

Hình ảnh bề mặt Sao Hỏa do tàu Curiosity của NASA chụp vào ngày 11/8/2026. Ảnh: NASA

Theo NASA, mỗi tàu đã thực hiện thành công một lần bay sượt qua Trái Đất kết hợp với việc kích hoạt động cơ trong thời gian kéo dài. Kỹ thuật này tận dụng đồng thời lực hấp dẫn của Trái Đất và lực đẩy từ động cơ để điều chỉnh quỹ đạo, đưa tàu hướng tới Sao Hỏa.

Bà Asal Naseri, quyền Phó Giám đốc điều hành bay thuộc Ban Vật lý Mặt Trời của NASA, cho biết đây là lần đầu tiên cơ quan này sử dụng kỹ thuật bay qua Trái Đất có hỗ trợ động cơ để đưa tàu vũ trụ tới Sao Hỏa. Đáng chú ý, NASA đã thực hiện thành công hai thao tác như vậy chỉ trong hai ngày.

Khi tới Sao Hỏa, cách nhau khoảng hai ngày, mỗi tàu sẽ kích hoạt động cơ trong khoảng 11 phút để giảm tốc độ và đi vào quỹ đạo quanh hành tinh. Sau đó, hai tàu cần thêm vài tháng để điều chỉnh vị trí, hình thành đội hình khoa học ban đầu, trong đó chúng di chuyển nối tiếp nhau trên cùng một quỹ đạo.

Theo kế hoạch, hoạt động nghiên cứu khoa học dự kiến bắt đầu vào tháng 6/2028. Hai tàu sẽ phối hợp quan sát sự thay đổi của môi trường Sao Hỏa theo thời gian và vị trí, qua đó cung cấp thêm dữ liệu phục vụ nghiên cứu hành tinh này.