NASA phát triển xe thám hiểm phục vụ căn cứ trên Mặt Trăng

Theo NASA, xe tự hành thăm dò vùng cực VIPER dự kiến sẽ bắt đầu nhiệm vụ tại khu vực cực Nam của Mặt Trăng vào năm 2027, tập trung khảo sát các miệng hố luôn chìm trong bóng tối để tìm kiếm nước và nguồn tài nguyên tiềm năng khác. Đây được xem là nguồn lực có thể hỗ trợ các hoạt động thám hiểm Mặt Trăng trong tương lai.

VIPER sẽ được tàu đổ bộ Blue Moon Mark 1 của công ty Blue Origin đưa xuống bề mặt Mặt Trăng và dự kiến sẽ di chuyển hơn 30km, thu thập các dữ liệu về nhiệt độ, điều kiện chiếu sáng và địa hình tại chỗ.

Song song với hoạt động thăm dò, Nasa cùng phát triển những mẫu xe địa hình Mặt Trăng thế hệ đầu tiên có khả năng chở phi hành gia. Các phương tiện này sẽ hỗ trợ phi hành gia khám phá những khu vực được coi là vùng tối của Mặt Trăng.

R.G