NASA phát hiện hố va chạm lớn hình thành trên Mặt Trăng

Mặt Trăng được quan sát từ tàu vũ trụ Orion ngày 6.4.2026. Ảnh: TTXVN

Hố va chạm mới được đặt tên là “McGetchin” để tưởng nhớ cố tiến sĩ Thomas McGetchin, cựu Giám đốc Viện Mặt Trăng và Hành tinh ở Houston (bang Texas). Theo công bố, hố va chạm này có đường kính khoảng 222m và sâu tới 43m.

Các nhà nghiên cứu cho rằng hố này hình thành vào mùa xuân năm 2024, sau khi một sao chổi hoặc tiểu hành tinh va vào bề mặt Mặt Trăng. Vật thể gây ra vụ va chạm được ước tính có kích thước tương đương với một tòa nhà cao từ 3 đến 6 tầng.

Vụ va chạm đã thổi bay bề mặt dài hơn 100km của mặt trăng. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra sự kiện, các kính viễn vọng trên không gian và mặt đất đã không thể ghi nhận trực tiếp theo thời gian thực.

Hố này chỉ được phát hiện gần đây khi nhà nghiên cứu Robert Wagner thuộc chương trình Tàu quỹ đạo Trinh sát Mặt Trăng (LRO) của NASA phát hiện dấu hiệu bất thường trong một lần quét mới bề mặt. Tàu LRO - vốn làm nhiệm vụ nghiên cứu Mặt Trăng từ năm 2009, đã ghi lại hình ảnh hố này giống như một “đốm sáng lớn được một quầng tố bao quanh”.

Một nghiên cứu vừa được công bố ngày 16.9 trên tạp chí khoa học Science Advances đã xác định đây là hố va chạm mới lớn nhất từng được ghi nhận trong Hệ Mặt Trời. Các nhà khoa học nhấn mạnh đây là sự kiện có xác suất rất hiếm về mặt thống kê, mang đến cơ hội quan sát chỉ có một lần trong đời.

Khác với Trái Đất, Mặt Trăng hầu như không có lớp khí quyển bảo vệ. Do đó các vật thể từ không gian không bị giảm tốc độ đáng kể hoặc cháy rụi trước khi va chạm với bề mặt.

Mặt Trăng vốn sở hữu rất nhiều hố va chạm với kích thước lớn hơn đáng kể so với "McGetchin". Tuy nhiên, việc có thể nghiên cứu quá trình hình thành một hố va chạm mới gần như theo thời gian thực giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về địa chất của Mặt Trăng.

Theo các nhà nghiên cứu, những hiểu biết này có thể góp phần chuẩn bị tốt hơn cho các sứ mệnh đưa con người trở lại Mặt Trăng, hiện được Mỹ và Trung Quốc lên kế hoạch.