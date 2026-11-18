Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho phép công chúng theo dõi vị trí của Voyager 1 và Voyager 2 thông qua công cụ mô phỏng không gian ba chiều “Quan sát Hệ Mặt Trời”, được tích hợp trên website chính thức của sứ mệnh Voyager.

Tàu Voyager 1 cách Trái Đất khoảng 25,9 tỷ km, vào lúc 8h10 ngày 18/11 theo giờ Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

Tại đường link “science.nasa.gov/mission/voyager/where-are-voyager-1-and-voyager-2-now”, người dùng có thể lựa chọn Voyager 1 hoặc Voyager 2 để quan sát vị trí của từng tàu trong không gian. Công cụ hiển thị mô hình ba chiều, cho phép thay đổi góc nhìn và theo dõi đường đi của tàu so với các thiên thể trong Hệ Mặt Trời.

Ngoài vị trí hiện tại, người dùng có thể điều chỉnh mốc thời gian để xem lại hành trình của hai tàu kể từ khi phóng năm 1977, cũng như quan sát hướng di chuyển của chúng trong tương lai.

Với Voyager 1, công cụ cho phép tái hiện các lần tàu bay qua Sao Mộc và Sao Thổ, trước khi tiếp tục tiến ra vùng không gian liên sao. Người xem cũng có thể trở lại thời điểm tàu hướng máy ảnh về Trái Đất để chụp bức ảnh nổi tiếng Pale Blue Dot (Chấm xanh nhạt).

NASA còn cung cấp bộ đếm khoảng cách của hai tàu, với các con số liên tục thay đổi theo thời gian thực. Nhờ đó, người dùng có thể quan sát khoảng cách ngày càng lớn giữa Trái Đất và những vật thể nhân tạo đang hoạt động xa nhất trong không gian.

Ngày 18/11, Voyager 1 dự kiến trở thành vật thể nhân tạo đầu tiên cách Trái Đất tròn một ngày ánh sáng, tương đương khoảng 25,9 tỷ km. Ở khoảng cách này, tín hiệu vô tuyến từ Trái Đất cần 24 giờ để đến tàu và thêm 24 giờ để phản hồi quay về.

Voyager 1 được phóng ngày 5/9/1977, sau tàu song sinh Voyager 2. Hai tàu ban đầu được thiết kế để khám phá các hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời, sau đó tiếp tục hành trình nghiên cứu môi trường không gian liên sao.

Voyager 1 vượt qua ranh giới nhật quyển năm 2012, trong khi Voyager 2 đạt cột mốc tương tự năm 2018. Đây là hai tàu vũ trụ duy nhất từng hoạt động bên ngoài nhật quyển, vùng không gian được tạo thành bởi các hạt và từ trường từ Mặt Trời.

Sau gần nửa thế kỷ, cả hai vẫn tiếp tục truyền dữ liệu khoa học về Trái Đất. Thông qua công cụ trực tuyến của NASA, công chúng có thể theo dõi hành trình của những tàu thăm dò này mà không cần sử dụng thiết bị thiên văn chuyên dụng.