NASA lên kế hoạch xây căn cứ trên Mặt trăng trong 2 năm tới

Ngày 23/10, Giám đốc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) Jared Isaacman cho biết cơ quan này đang đẩy nhanh chương trình Artemis, với mục tiêu đưa con người trở lại bề mặt Mặt trăng trong vòng hai năm tới.

Trước mắt, NASA dự kiến phóng sứ mệnh Artemis III vào mùa hè năm 2027. Bốn phi hành gia sẽ thực hiện chuyến bay kéo dài khoảng hai tuần trên quỹ đạo Trái đất, thử nghiệm kết nối với các tàu đổ bộ Mặt trăng do SpaceX của Elon Musk và Blue Origin của Jeff Bezos phát triển.

Hình ảnh mô phỏng kế hoạch sứ mệnh Artemis III của NASA, dự kiến đưa 4 phi hành gia lên quỹ đạo thấp của Trái đất vào năm 2027 để thử nghiệm các hệ thống phục vụ việc đổ bộ Mặt trăng trong tương lai. Ảnh: NASA

Đáng chú ý, nhiệm vụ này cần tới ba lần phóng tên lửa liên tiếp. Tàu Orion chở phi hành gia sẽ lần lượt ghép nối với tàu Blue Moon của Blue Origin ở độ cao khoảng 435 km và tàu Starship của SpaceX ở quỹ đạo thấp hơn. Đây là bước kiểm tra quan trọng trước khi NASA đưa con người xuống Mặt trăng.

Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, Artemis IV sẽ đưa các phi hành gia đặt chân lên Mặt trăng vào năm 2028, đánh dấu lần đầu tiên con người trở lại bề mặt vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái đất này kể từ năm 1972.

Tuy nhiên, tham vọng của NASA không chỉ dừng lại ở một chuyến đổ bộ. Cơ quan này muốn xây dựng căn cứ gần cực nam Mặt trăng, tạo tiền đề cho các hoạt động nghiên cứu và khám phá không gian lâu dài.

Theo kế hoạch, những chuyến tàu không người lái đầu tiên sẽ bắt đầu đưa xe tự hành, thiết bị nghiên cứu và các vật dụng cần thiết lên Mặt trăng từ cuối năm 2026. NASA kỳ vọng khi các phi hành gia đầu tiên của chương trình Artemis đặt chân xuống, phương tiện di chuyển đã có mặt sẵn để phục vụ họ.

Để giảm rủi ro, những phi hành gia đầu tiên cũng sẽ sử dụng bộ đồ vũ trụ nhẹ hơn, đơn giản hơn so với các thiết kế dành cho những chuyến thám hiểm dài ngày trong tương lai.

Ông Isaacman cho biết, NASA đang áp dụng tinh thần khẩn trương của chương trình Apollo, đồng thời cắt giảm các thủ tục rườm rà để đẩy nhanh tiến độ. Áp lực càng lớn khi Trung Quốc cũng đang theo đuổi mục tiêu đưa phi hành gia lên Mặt trăng.