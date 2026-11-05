NASA khép lại sứ mệnh Swift sau hơn hai thập kỷ, kính viễn vọng bốc cháy trên bầu trời Indonesia

Kính viễn vọng không gian Swift của NASA kết thúc sứ mệnh sau 22 năm hoạt động. (Nguồn: Space)

Theo NASA, Lực lượng Không gian Mỹ xác nhận, Swift tái nhập khí quyển lúc 7h39 ngày 4/11 theo giờ miền Đông nước Mỹ (12h39 GMT), với tốc độ khoảng 22 lần vận tốc âm thanh.

Với khối lượng khoảng 1.452 kg, kính viễn vọng này được dự báo phần lớn sẽ bị thiêu rụi do ma sát khi xuyên qua khí quyển.

Tuy nhiên, một số mảnh vỡ nhỏ có thể còn sót lại và rơi xuống mặt đất.

NASA cho biết chưa ghi nhận thiệt hại hay thương vong trên mặt đất.

Được phóng lên quỹ đạo năm 2004 với kinh phí khoảng 500 triệu USD, Swift có nhiệm vụ chính nghiên cứu các vụ nổ tia gamma - hiện tượng giải phóng năng lượng dữ dội nhất được biết đến trong vũ trụ.

Trong hơn hai thập kỷ hoạt động, thiết bị đã ghi nhận hàng trăm vụ nổ siêu tân tinh, hiện tượng hố đen xé toạc các ngôi sao cùng nhiều hiện tượng thiên văn khác.

Những dữ liệu thu thập được đã đóng góp cho khoảng 7.000 công trình khoa học.

Đáng chú ý, Swift đã hoạt động vượt xa tuổi thọ thiết kế ban đầu là hai năm trước khi chính thức ngừng vận hành ngày 20/10 vừa qua.

(theo Reuters)