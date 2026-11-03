NASA kết thúc thử nghiệm mô phỏng sao Hỏa kéo dài 378 ngày

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết nhóm 4 tình nguyện viên đã hoàn thành 378 ngày sống và làm việc trong môi trường mô phỏng sứ mệnh lên sao Hỏa tại Trung tâm Vũ trụ Johnson ở Houston, bang Texas.

Các thành viên phi hành đoàn CHAPEA 2. Ảnh: NASA

Nhóm gồm Ross Elder, phi công thử nghiệm Không quân Mỹ; Ellen Ellis, sĩ quan Lực lượng Không gian Mỹ; Matthew Montgomery, chuyên gia thiết kế kỹ thuật phần cứng người Mỹ; và James Spicer, kỹ sư trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng. Họ tham gia Sứ mệnh CHAPEA 2, bắt đầu ngày 19-10-2025 và kết thúc ngày 31-10-2026.

Trong thời gian này, nhóm sống biệt lập trong khu nhà rộng khoảng 158m², được xây dựng bằng công nghệ in 3D mô phỏng môi trường sao Hỏa, thực hiện các hoạt động như mô phỏng đi bộ ngoài không gian, tập thể dục, bảo trì nơi ở và trồng cây. Cả nhóm cũng phải thích nghi với độ trễ liên lạc, nguồn lực hạn chế và tình trạng cô lập kéo dài.

Theo NASA, dữ liệu thu thập về sức khỏe thể chất, tâm lý và hiệu suất làm việc của phi hành đoàn sẽ giúp đánh giá các rủi ro trong những sứ mệnh không gian có người lái. Kết quả cũng góp phần chuẩn bị cho chương trình thám hiểm Mặt trăng Artemis của NASA, kế hoạch xây dựng căn cứ trên Mặt trăng và các chuyến thám hiểm sao Hỏa trong tương lai.