NASA hé lộ tàu thám hiểm mới sẽ chinh phục Mặt trăng năm 2028

NASA vừa giới thiệu tàu thám hiểm PROMISE, dự kiến được đưa lên Mặt trăng vào cuối năm 2028. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trong kế hoạch đưa con người trở lại Mặt trăng và xây dựng căn cứ lâu dài tại đây.

Hình ảnh mô phỏng tàu thám hiểm Mặt trăng PROMISE. Ảnh: NASA

Ngày 7/11, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố kế hoạch đưa robot thám hiểm PROMISE lên Mặt trăng bằng tàu đổ bộ của công ty Blue Origin. Robot này được phát triển dựa trên công nghệ của hai tàu thám hiểm sao Hỏa nổi tiếng là Curiosity và Perseverance.

Theo kế hoạch, PROMISE sẽ hoạt động trong 18 tháng tại khu vực cực nam Mặt trăng. Robot được trang bị máy khoan, camera và các thiết bị khoa học để nghiên cứu đất đá, đo mức độ bức xạ và tìm kiếm những nguồn tài nguyên có thể phục vụ con người trong tương lai.

Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết việc đưa robot lên Mặt trăng trước sẽ giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về môi trường nơi đây, từ đó chuẩn bị điều kiện an toàn cho các phi hành gia.

Bên cạnh PROMISE, NASA cũng đang hợp tác với các công ty như Blue Origin và SpaceX để phát triển tàu đổ bộ, hệ thống liên lạc và các thiết bị hỗ trợ hoạt động trên Mặt trăng.

Theo kế hoạch, NASA dự kiến đưa con người trở lại bề mặt Mặt trăng vào năm 2028 thông qua sứ mệnh Artemis IV, đánh dấu lần đầu tiên các phi hành gia đặt chân lên thiên thể này sau hơn 50 năm.

Về lâu dài, NASA muốn xây dựng căn cứ để con người có thể sinh sống và làm việc trên Mặt trăng, đồng thời sử dụng nơi đây làm bước đệm cho các chuyến thám hiểm Sao Hỏa trong tương lai.