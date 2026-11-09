NASA hé lộ máy bay thử nghiệm công nghệ X-70 Fractal đầy bí ẩn

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA mới đây đã công bố thông tin ban đầu về máy bay thử nghiệm X-70 Fractal được tạo ra nhằm thúc đẩy nghiên cứu công nghệ hàng không tương lai.

Đại diện của NASA cho biết máy bay có người lái X-70 được trang bị hệ thống điều khiển bay tiên tiến, có thể được cấu hình lại nhanh chóng nhằm thực hiện những nhiệm vụ riêng biệt.

Tính năng trên sẽ cho phép các kỹ sư khám phá khả năng điều khiển của máy bay ở những chế độ chưa từng được chứng minh trước đây, trong những chuyến bay có phi công điều khiển.

Đáng chú ý là chiếc máy bay còn có khả năng mang theo khoảng 900 kg thiết bị thử nghiệm, có thể được đặt bên trong thân và trên các giá treo bên ngoài, điều này mở ra nhiều cơ hội cho nghiên cứu và thử nghiệm bay.

Thiết kế dạng module của chiếc X-70 cùng với khả năng nhanh chóng thay đổi các thiết bị mang bên trong và bên ngoài còn cho phép chuyển đổi nhanh chóng từ thí nghiệm này sang thí nghiệm khác.

Lần cất cánh thử nghiệm đầu tiên của máy bay trình diễn công nghệ X-70 Fractal dưới sự bảo trợ của NASA dự kiến ​​sẽ diễn ra trong khoảng thời gian 2 năm tới.

Máy bay X-70 Fractal có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 10.000 pound (khoảng 4.536 kg), nó được thiết kế để đạt tốc độ hành trình Mach 0,75, bay ở độ cao lên đến 13.700 m và tầm bay hơn 2.770 km.

Trong nhiều thập kỷ, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA đã sử dụng các máy bay thử nghiệm dòng "X" để phát triển nhiều công nghệ thúc đẩy sự phát triển của ngành hàng không.

Người đại diện của NASA đưa ra nhận định: "Sự xuất hiện của mỗi máy bay thử nghiệm dòng X là một cơ hội tuyệt vời để đẩy nhanh và tăng cường nghiên cứu công nghệ hàng không tiên tiến".

Chiếc X-70 nhận kỳ vọng lớn lao đó là sẽ tiếp tục lịch sử của các máy bay thử nghiệm trong quá khứ đã giúp nước Mỹ thiết lập vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực hàng không cho tới ngày nay.

Từ Bell X-1 - chiếc máy bay đầu tiên phá vỡ rào cản âm thanh vào năm 1947, đến máy bay nghiên cứu siêu thanh X-15 và máy bay trình diễn bay siêu thanh không tiếng ồn X-59 hiện đại, NASA đã không ngừng vượt qua các giới hạn của ngành hàng không trong nhiều thập kỷ.

Với chiếc X-70 đầy bí ẩn, NASA sẽ mở rộng khả năng nghiên cứu chuyến bay thử nghiệm, đẩy nhanh quá trình đánh giá những công nghệ tiên tiến và đóng góp vào sự phát triển của ngành hàng không Mỹ trong giai đoạn tiếp theo.