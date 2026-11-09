NASA công bố tàu thám hiểm hạt nhân mới chinh phục Mặt Trăng

Tại triển lãm hàng không MAX POWER diễn ra ở Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Giám đốc NASA Jared Isaacman nhấn mạnh cơ quan này đang từng bước xây dựng một hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thiện. Mục tiêu là khi các phi hành gia trở lại, một Căn cứ Mặt Trăng tiện nghi và đầy đủ trang thiết bị đã sẵn sàng chờ đón họ ngay trên bề mặt.

Điểm nhấn quan trọng nhất trong toàn bộ kế hoạch lần này là việc phát triển tàu tự hành PROMISE. Đây là một cỗ máy được thiết kế đặc biệt để thám hiểm, lập bản đồ và quan sát trực tiếp tại Nam Cực của Mặt Trăng.

Nhờ sử dụng năng lượng hạt nhân, con tàu có thể sinh tồn qua những đêm Mặt Trăng kéo dài và thám hiểm các vùng tối vĩnh cửu để tìm kiếm nguồn băng đá vô giá. Tàu được trang bị máy khoan có khả năng xuyên sâu tới một mét để lấy mẫu bụi Mặt Trăng, cùng hệ thống quang phổ kế, cảm biến nhiệt độ và camera hiện đại.

Nhằm tối ưu chi phí và thời gian thử nghiệm, Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của NASA sẽ chế tạo cỗ máy này dựa trên các bộ phận dự phòng từ các tàu thám hiểm sao Hỏa trước đó.

Theo kế hoạch, cỗ máy tối tân này sẽ được phóng lên vũ trụ vào cuối năm 2028 với sứ mệnh kéo dài 18 tháng. Công ty Blue Origin đã được trao hợp đồng trị giá 94 triệu đô la, kèm theo các tùy chọn bổ sung, để sử dụng tàu đổ bộ Mark 1 đưa PROMISE hạ cánh an toàn.

Bên cạnh tàu thám hiểm mới, NASA cũng đang xây dựng một mạng lưới vận tải không gian quy mô lớn. Cơ quan này đã chọn ra 8 công ty hàng không vũ trụ hàng đầu, bao gồm SpaceX, Blue Origin và Lockheed Martin, tham gia vào mạng lưới vận chuyển hàng hóa với tổng giá trị hợp đồng lên tới 10 tỷ đô la. Các đối tác thương mại này sẽ đảm nhận trọng trách chế tạo tàu đổ bộ để đưa thiết bị khoa học và vật tư thiết yếu lên Mặt Trăng.

Để đảm bảo an toàn cho các sứ mệnh tương lai, NASA đã rót hàng tỷ đô la vào các dự án thử nghiệm hệ thống điều hướng và vận chuyển. Một đội thiết bị bay không người lái mang tên MoonFall sẽ được cử đi do thám bề mặt, tiếp cận những khu vực mà các tàu tự hành truyền thống không thể đi tới. Cùng với đó, SpaceX sẽ phóng các vệ tinh liên lạc vào năm 2028 để đảm bảo kết nối xuyên suốt giữa Trái Đất và Căn cứ Mặt Trăng.

Cuối cùng, để vận hành toàn bộ mạng lưới này, NASA đang bắt tay phát triển trạm năng lượng và liên lạc thu nhỏ mang tên miniCAST. Hệ thống sẽ tích hợp các tấm pin mặt trời, trạm lưu trữ và công nghệ truyền điện không dây. Tất cả những bước tiến thần tốc này không chỉ củng cố sức mạnh của Căn cứ Mặt Trăng mà còn tạo nền tảng vững chắc để đưa con người đặt chân lên sao Hỏa trong tương lai.