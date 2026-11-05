Naruto live-action lên lịch quay nhưng fan vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để xem

Mới đây, Naruto bản live-action (phim do người thật đóng) thông báo rằng phim sẽ bắt đầu bấm máy vào mùa Xuân năm 2027. Đây là một bước tiến mới quan trọng trong việc sản xuất phim, bởi quá trình chuẩn bị đã kéo dài rất nhiều năm.

Dự án chuyển thể Naruto lên live-action đã được công bố phát triển từ năm 2015. Khi đó, Michael Gracey (The Greatest Showman, Rocketman) được gắn với vai trò đạo diễn của phim. Nhưng kể từ lúc đó cho đến tận năm 2024, dự án không có tiến triển gì mới, đến mức nhiều người cho rằng nó đã lặng lẽ bị hủy bỏ, "chết từ trứng nước".

Vào tháng 2/2024, dự án Naruto live-action gây xôn xao trở lại khi Destin Daniel Cretton chính thức được công bố là đạo diễn kiêm biên kịch của phim. Tên tuổi ông đặc biệt quen thuộc với các fan Marvel khi là đạo diễn của Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings và Spider-Man: Brand New Day.

Đạo diễn Destin Daniel Cretton.

Cho đến hiện tại, ngoài đạo diễn và lịch quay phim dự kiến, chưa có thêm thông tin gì về dàn diễn viên của Naruto bản live-action. Một số nguồn tin cho biết nam diễn viên Charles Melton (Riverdale, Beef 2) được cho là đang đàm phán với vai Hatake Kakashi, nhưng vẫn chưa chính thức "chốt đơn". Còn bộ ba nhân vật chính Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura vẫn đang trong quá trình tuyển chọn.

Quay lại hồi tháng 7 vừa rồi, trong một cuộc phỏng vấn, đạo diễn Destin Daniel Cretton chia sẻ rằng ông muốn tập trung vào hành trình của Naruto khi thực hiện live-action, đặc biệt là cảm giác bị cô lập và mặc cảm vì mang trong mình một phần sức mạnh của Cửu Vĩ. Dựa trên những chia sẻ của đạo diễn, nhiều fan có cơ sở để nhận định rằng bản live-action khả năng cao sẽ tập trung vào giai đoạn đầu trong hành trình của Naruto.

Ngay từ năm 2024, khi Destin Daniel Cretton được thông báo cho vị trí đạo diễn của Naruto bản live-action, ông đã có cuộc gặp gỡ với tác giả bộ manga gốc là Kishimoto Masashi để trao đổi về tầm nhìn đối với phim và nhận được sự ủng hộ của tác giả. Điều này phần nào làm giảm bớt lo ngại rằng bản live-action có thể thay đổi quá nhiều so với nội dung gốc.

Naruto bản live-action vẫn chưa ấn định ngày phát hành dự kiến.

Một số bình luận của netizen:

“Nếu xem qua những việc Destin Daniel Cretton đã làm với Shang-Chi, xét về mặt phong cách thì đây có thể là lựa chọn hoàn hảo cho Naruto live-action, hoặc cũng có thể là bài toán khó nhằn nhất trong sự nghiệp của ông ấy.”

“Đạo diễn này hoàn toàn có khả năng dàn dựng những trận chiến đầy uy lực, chỉ xin là hãy làm mấy cái băng đeo đầu cho chuẩn vào nhé!”

“Thứ chakra màu đỏ tỏa ra, bao bọc lấy Naruto chính là toàn bộ bài kiểm tra. Lên phim trông phèn một phát là xong đời luôn.”

“Chẳng ai cần bộ phim này cả, anime là đã đủ rồi. Chúng tôi cần ông ấy làm Shang-Chi 2 cơ.”

“Trong Shang-Chi, Destin Daniel Cretton đã mang đến một người hùng được đào tạo bởi một bậc thầy huyền thoại, phải chiến đấu chống lại di sản của chính cha mình, cùng với sức mạnh phát ra từ đôi bàn tay. Về cơ bản, ông ấy đã có một màn tập dượt cho Naruto mà còn được Marvel trả tiền.”

“Shang-Chi với Naruto thì liên quan gì??? Làm tốt Shang-Chi thì cũng sẽ làm tốt Naruto?”

“Thấy diễn viên dự kiến đóng vai thầy Kakashi chưa? Còn lạc quan nữa không?”

Naruto phiên bản boxset. Ảnh: FAHASA

Câu chuyện của Naruto xoay quanh cậu bé ninja mồ côi Naruto sống tại Làng Lá. Cậu bị dân làng xa lánh vì trong người có Cửu Vĩ - một vĩ thú, một quái vật có sức mạnh khủng khiếp từng tàn phá ngôi làng. Naruto lớn lên với khát khao được mọi người công nhận. Cậu quyết tâm trở thành Hokage - người đứng đầu Làng Lá. Sau khi tốt nghiệp trường ninja, Naruto gia nhập Đội 7 cùng Sasuke, Sakura, dưới sự dẫn dắt của thầy Kakashi. Qua những nhiệm vụ và các trận chiến, Naruto dần trưởng thành. Dù đối mặt với nhiều thế lực nguy hiểm nhưng chưa bao giờ cậu từ bỏ lý tưởng cũng như bạn bè của mình. Bộ truyện tranh Naruto đã được xuất bản trọn bộ ở Việt Nam, gồm 72 tập. Ngoài các tập lẻ, Naruto cũng vừa phát hành phiên bản boxset.