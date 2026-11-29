Sanada Hiroyuki hóa thân Hokage Đệ Tam

Nam diễn viên Sanada Hiroyuki được cho là đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng cho vai diễn Sarutobi Hiruzen, còn được biết đến là Hokage (chức danh của người đứng đầu Làng Lá) Đệ Tam. Trong Naruto, Hokage Đệ Tam là một ninja huyền thoại của Làng Lá, là thầy của Tam Nhẫn (bộ ba ninja kiệt xuất Jiraiya, Tsunade, Orochimaru), là một người đứng đầu luôn nuôi dưỡng niềm tin vào thế hệ nhẫn giả trẻ.

Sanada Hiroyuki trong Shogun.

Nam diễn viên Sanada Hiroyuki được biết đến qua nhiều phim như John Wick: Chapter 4, Bullet Train, Mortal Kombat… Nổi bật nhất có lẽ là series Shogun, vai Lãnh chúa Toranaga đã mang về cho nam diễn viên giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại giải Emmy 2024 và Quả Cầu Vàng 2025.

Ngoài diễn xuất có chiều sâu, phong thái uy nghiêm, nền tảng võ thuật của Sanada Hiroyuki cũng được đánh giá là vô cùng phù hợp với vai Hokage Đệ Tam. Nam diễn viên vốn là một võ sĩ được đào tạo bài bản và sở hữu đai đen karate.

Trước thông tin này, phản ứng của đa số netizen là hài lòng. Các bình luận viết: “Từ Lãnh chúa Toranaga đến Hokage Đệ Tam, Hiroyuki có khí chất rất hợp với các vai quyền lực”, “Chọn Sanada vào vai Hokage Đệ Tam thực sự là một quyết định hoàn hảo”, “Có ông ấy tham gia làm tôi có cảm giác chắc Naruto lên phim cũng sẽ không tệ lắm”...

Charles Melton thủ vai Hatake Kakashi

Vào tháng 8/2026, có thông tin cho biết Charles Melton đã từ chối gia nhập dàn Dị nhân X-Men mới của MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel), không nhận vai Beast/Hank McCoy để tham gia Naruto bản live-action. Tuy nhiên, các thông tin này vẫn chưa được xác nhận.

Thông tin còn cho biết vai anh đang trong quá trình đàm phán là Hatake Kakashi - một ninja ưu tú, là người hướng dẫn cho nhóm ninja của Naruto. Trong nguyên tác manga, Kakashi là một trong những nhân vật rất được yêu thích.

Riverdale,

Beef 2.

Nam diễn viên Charles Melton trở nên nổi tiếng từ loạt phim Riverdale. Anh đã tham gia một số phim như May December, Warfare, Her Private Hell… Gần đây, anh tham gia Beef mùa 2 - một series nổi bật của Netflix - và qua đó nhận được đề cử giải Emmy đầu tiên cho Nam diễn viên phụ xuất sắc.

Được biết, Charles Melton vốn là một fan lâu năm của manga và anime Naruto, đồng thời cũng rất giỏi võ thuật. Anh sở hữu đai đen Taekwondo nhị đẳng, từng tham gia tranh tài tại giải Junior Olympics tổ chức ở Hàn Quốc.

Với niềm yêu thích dành cho nguyên tác và nền tảng võ thuật, nhiều ý kiến cho rằng Charles Melton là một lựa chọn khá phù hợp cho dàn diễn viên của Naruto bản live-action. Tuy nhiên, cũng có không ít nhận xét điều ngược lại.

Các bình luận viết: “Nhưng anh này có phải là người Nhật đâu?”, “Anh ấy mang hai dòng máu Hàn - Mỹ, còn Kakashi là người Nhật Bản mà”, “Có nhiều diễn viên Nhật tài năng mà trời, hãy chọn họ đi”, “Vậy anh ấy đã từ chối Marvel và X-Men để chọn Naruto? Thật á? Tại sao???”...

Mackenyu “quá dừ” cho vai Uchiha Sasuke?

Có một số thông tin đồn đoán rằng Mackenyu đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng để đảm nhận vai Uchiha Sasuke trong Naruto bản live-action. Theo nguyên tác, Sasuke vừa là bạn thân, vừa là đồng đội, đồng thời cũng là đối thủ của nhân vật chính Naruto.

Mackenyu có nhiều kinh nghiệm hóa thân các nhân vật từ manga/anime, xử lý ngon lành các cảnh hành động như trong Fullmetal Alchemist, Rurouni Kenshin, One Piece... Anh là người Nhật, nói tiếng Anh tốt, có thể nói là "tinh hoa hội tụ" cho vai Sasuke. Tuy nhiên, độ uy tín của thông tin này không cao.

One Piece mùa 1.

One Piece mùa 2.

Dù vậy, các bình luận vẫn rất sôi nổi: “Đóng Itachi thì hợp hơn chứ” (Itachi là anh trai của Sasuke), “Từ từ đã, họ đang làm phim Naruto hay Boruto? Mackenyu hoàn hảo với vai Sasuke thiệt, nhưng là Sasuke tuổi trung niên thôi” (Boruto là bộ manga kể về thế hệ sau của Naruto, khi đó Sasuke đã có con), "Tin xạo đó, bản thông báo tuyển diễn viên chính của Naruto chỉ từ 16 đến 20 tuổi thôi, hoặc Mackenyu đóng vai nào đó không phải Sasuke"...

Naruto là câu chuyện về hành trình trưởng thành của một ninja trẻ tuổi, mồ côi, bị ghét bỏ, nhưng đầy nhiệt huyết tên là Uzumaki Naruto. Cậu có một ước mơ là một ngày sẽ trở thành Hokage - người đứng đầu Làng Lá. Trong người Naruto có phong ấn Cửu Vĩ - vĩ thú cáo chín đuôi, một quái vật có sức mạnh khủng khiếp đã từng tàn phá Làng Lá. Naruto bản live-action được đạo diễn bởi Destin Daniel Cretton, là đạo diễn của Spider-Man: Brand New Day. Quá trình quay phim sẽ bắt đầu vào mùa xuân năm 2027.