Naruto chính thức trở lại, tung một loạt dự án mới khiến fan cuống cuồng

Tóm tắt chung: Ra mắt Anime Crossover 4 tập: Loạt phim dài tập kết hợp Naruto x Ninkū chính thức công bố, do Masashi Kishimoto giám sát nội dung và các đạo diễn danh tiếng đảm nhận sản xuất.

Chiến dịch toàn cầu "Project Rasengan": Dự án chiến lược dài hạn đưa thương hiệu sang giai đoạn mới, kết nối manga, anime, game và chuỗi sự kiện tương lai.

Hệ sinh thái game mở rộng: Công bố Naruto Card Game phát hành toàn cầu tháng 6/2027 và phiên bản quốc tế cho điện thoại ra mắt từ năm 2016.

Manga mới từ tác giả Masashi Kishimoto: Đoạn teaser bất ngờ xác nhận tác giả Kishimoto đang trực tiếp thực hiện một bộ truyện tranh Naruto hoàn toàn mới.

Tại sự kiện New York Comic Con 2026, sân khấu đặc biệt mang tên Naruto: What’s Next? đã khiến đông đảo khán giả phát cuồng. Bởi lẽ, sự kiện không chỉ diễn ra đúng vào sinh nhật của Naruto Uzumaki, mà còn công bố chuỗi dự án bùng nổ, mở ra chặng đường phát triển mới cho một trong những thương hiệu truyện tranh và anime đình đám nhất mọi thời đại.

Naruto tái xuất với hàng loạt dự án mới hấp dẫn.

Tâm điểm đầu tiên chính là dự án anime ngắn gồm 4 tập mang tên Naruto x Ninku. Đây là phim xuất phát từ chính ý tưởng của tác giả Masashi Kishimoto, hợp tác cùng tác giả Koji Kiriyama của Ninku để mang hai thế giới hòa làm một. Nội dung kể về chuyến hành trình của Đội 7 do Naruto dẫn dắt tạm thời, vô tình lạc sang một thế giới khác và chạm mặt cậu bé Fusuke. Dự án sẽ do Noriyuki Abe làm đạo diễn và Tetsuya Nishio đảm nhận vai trò thiết kế nhân vật.

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn công bố Project Rasengan - một chiến lược quy mô lớn nhằm định hình tầm nhìn dài hạn cho toàn bộ thương hiệu Naruto và Boruto. Hàng loạt hình ảnh quảng bá được giới thiệu đến người xem, tái hiện khoảnh khắc Naruto thi triển tuyệt kỹ Rasengan bên cạnh một loạt những kỉ niệm đáng nhớ xuyên suốt toàn bộ loạt phim. Dự án này sẽ là sợi dây liên kết các hoạt động tương lai từ truyện, phim đến trò chơi điện tử.

Về mảng trò chơi, tập đoàn Bandai chính thức xác nhận Naruto Card Game sẽ phát hành đồng loạt trên toàn thế giới vào tháng 6/2027. Trò chơi thẻ bài chiến thuật này cho phép người chơi chọn thủ lĩnh và xây dựng đội hình nhẫn giả tranh tài, tái hiện độ sâu chiến thuật của các trận chiến nhẫn thuật trong nguyên tác.

Sản phẩm mở màn bao gồm 3 bộ thẻ bài "nhập môn" lấy hình ảnh đại diện là Naruto, Sasuke, Gaara và bộ mở rộng đầu tiên. Bên cạnh đó, trò chơi hành động Naruto Mobile Game đình đám tại thị trường Trung Quốc từ năm 2016 cũng sẽ chính thức được phát hành bản quốc tế trong thời gian tới.

Dự án truyện mới Naruto Shadow Rising đang được tác giả Masashi Kishimoto thực hiện.

Buổi giao lưu khép lại bằng màn ăn mừng sinh nhật xúc động dành cho Naruto Uzumaki. Ngay trước khi sự kiện kết thúc, một đoạn teaser ngắn bất ngờ xuất hiện cùng dòng chữ xác nhận Masashi Kishimoto đang thực hiện một bộ truyện Naruto mới. Những thông tin chi tiết tiếp theo về Project Rasengan và các dự án tương lai dự kiến sẽ tiếp tục được hé lộ tại sự kiện Jump Festa 2027 diễn ra vào giữa tháng 12/2026.