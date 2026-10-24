Narnia của Netflix bị 'rút ống thở': Phần 1 chưa chiếu, phần 2 đã 'vô lãnh cung'?

Phần phim mở đầu cho phiên bản Biên Niên Sử Narnia (The Chronicles of Narnia) của Netflix mang tên Narnia: Cháu Trai Pháp Sư (Narnia: The Magician’s Nephew) có lịch khởi chiếu chính thức ở các rạp chiếu phim vào ngày 12/2/2027. Sau đó, phải đến ngày 2/4/2027, phim mới lên sóng trên Netflix. Nhưng hiện tại, các tin đồn không hay đang bủa vây phiên bản làm mới Biên Niên Sử Narnia này của Netflix.

Trên MXH cũng như một số diễn đàn điện ảnh, các tin đồn viết rằng trong các buổi chiếu thử của Narnia: Cháu Trai Pháp Sư, phản hồi nhận được không tốt lắm, nếu không muốn nói là rất tệ. Chất lượng của phần phim này kém đến mức được gọi là một “thảm họa” trị giá 280 triệu đô la - ngân sách khổng lồ mà Netflix dành cho phim.

Các tin đồn cho rằng vì chất lượng quá tệ, phiên bản Biên Niên Sử Narnia này đã gây ra những cuộc tranh cãi nội bộ trong ban điều hành của Netflix. Thậm chí, nó còn là chất xúc tác dẫn đến việc Dan Lin - giám đốc mảng phim của Netflix - người được cho là đã có mâu thuẫn gay gắt với đạo diễn của Narnia: Cháu Trai Pháp Sư là Greta Gerwig - bị sa thải gần đây.

Đạo diễn Greta Gerwig (thứ hai từ trái sang) trên phim trường Narnia: Cháu Trai Pháp Sư.

Với những phản hồi kém về Narnia: Cháu Trai Pháp Sư và việc sa thải hàng loạt nhân sự của Netflix, các tin đồn cho rằng Biên Niên Sử Narnia phiên bản mới sẽ bị Netflix “rút ống thở” sớm. Phần phim đầu tiên còn chưa lên sóng, nhưng kế hoạch thực hiện phần 2 mang tên Sư Tử, Phù Thủy và Cái Tủ Áo được cho là đã đi thẳng đến “lãnh cung”.

Đáng lưu ý, nguyên tác Biên Niên Sử Narnia gồm có 7 tập truyện, nên nếu chuyển thể đầy đủ lên phim sẽ phải có ít nhất là 7 phần; như Harry Potter có 7 tập truyện nhưng được làm 8 phần phim điện ảnh bởi tập truyện cuối được chia làm đôi khi chuyển thể lên màn ảnh rộng.

Dan Lin - giám đốc mảng phim - vừa bị Netflix sa thải gần đây.

Tuy nhiên, cho đến hiện tại, tất cả đều chỉ là các tin đồn chứ không có nguồn tin đáng tin cậy nào hay cơ sở vững chắc nào xác thực. Quả thực, giám đốc mảng phim Dan Lin có xảy ra mâu thuẫn với đạo diễn Greta Gerwig và ông đã bị sa thải (cùng hai giám đốc khác và cả ngàn nhân sự cấp dưới của Netflix), nhưng không có nguồn tin nào đáng tin cho thấy hai sự việc có liên quan đến nhau, hay Dan Lin bị cho nghỉ việc vì Narnia: Cháu Trai Pháp Sư quá tệ.

Thậm chí, có một số ý kiến còn cho rằng động thái cho Dan Lin “rời ghế” là để đạo diễn Greta Gerwig được thoải mái sáng tạo hơn với phần phim sau của Biên Niên Sử Narnia.

Chưa hề lên sóng nên các thông tin rằng Narnia: Cháu Trai Pháp Sư “không hay”, “rất dở”, "thảm họa" cũng không có cơ sở đáng tin cậy để tham khảo. Thực tế, phim chỉ mới tung ra trailer. Tuy nhiên, phải nói rằng các phản hồi của khán giả về trailer không hề “khởi” cho lắm.

Dựa vào những gì đã được “dọn lên” qua trailer của Narnia: Cháu Trai Pháp Sư, khán giả phàn nàn rằng bản phim mới này trông hiện đại, rực rỡ một cách màu mè, trông cứ như thế giới lượng tử hay vũ trụ quan trong các phim siêu anh hùng Marvel chứ không phải thế giới ma thuật mang sắc màu cổ tích màu nhiệm mà nguyên tác đã miêu tả. Âm nhạc cũng được cho là “lạc quẻ” khi nửa sau của trailer bỗng vang lên những âm điệu của nhạc Rock.

Đẹp nhưng giống phim Marvel hơn là thế giới của Narnia - là những nhận xét của nhiều độc giả trung thành của nguyên tác tiểu thuyết.

Ngoài hình ảnh, Biên Niên Sử Narnia của Netflix cũng bị “thả phẫn nộ” khi được cho là nhồi nhét tư tưởng chống nam quyền, nâng cao nữ quyền hiện đại khi hoán đổi tính cách của cậu bé Digory và cô bé Polly. Khán giả cũng thấy khó hiểu khi bản phim mới “chuyển giới” sư tử Aslan bằng cách để cho nữ diễn viên Meryl Streep lồng tiếng cho nhân vật này.

Dù thất vọng nhiều hơn hài lòng và đi kèm với nhiều tranh cãi, trailer của Narnia: Cháu Trai Pháp Sư đã đạt hơn 481,3 triệu lượt xem trong bảy ngày đầu tiên. Con số này cao hơn lượt xem trong bảy ngày đầu của trailer phim BARBIE - một phim khác cũng được đạo diễn bởi Greta Gerwig - với 240 triệu lượt xem.

Con số này cho thấy mức độ tò mò, háo hức, kỳ vọng cũng như hoài nghi của khán giả dành cho phiên bản mới của Biên Niên Sử Narnia nói chung, cũng như tác phẩm của đạo diễn Greta Gerwig nói riêng, là rất lớn. Đó là một thực tế không thể phủ nhận. Còn việc Narnia: Cháu Trai Pháp Sư rốt cuộc là một sự đột phá, hay thực sự là một thảm họa, thì câu trả lời chỉ có thể có khi tháng 2 năm 2027 gõ cửa.