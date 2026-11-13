Napoli muốn sớm chia tay Kevin De Bruyne

Thông tin trên được nhật báo Il Mattino (Ý) tiết lộ, rằng tiền vệ người Bỉ đang có quan hệ căng thẳng với một số đồng đội tại đội chủ sân Diego Armando Maradona.

Nguồn tin nhấn mạnh những bất đồng kéo dài giữa cựu nhạc trưởng Man City với các đồng đội khiến Ban lãnh đạo Napoli phải tính đến phương án để anh ra đi.

Trong số những người được cho là có mâu thuẫn với De Bruyne có tiền đạo Rasmus Hojlund, đội trưởng Giovanni Di Lorenzo và Lorenzo Lucca. Đáng chú ý nhất là cuộc tranh cãi với Lucca trong trận Napoli thua Porto 1-4 tại Champions League hôm 4/11.

Kevin De Bruyne và Rasmus Hojlund được cho là xảy ra mâu thuẫn ở Napoli. Ảnh: Getty.

Tiền vệ người Bỉ tỏ thái độ không hài lòng với cách di chuyển của Lucca trong một tình huống tấn công ở phút 82. Tiền đạo người Ý lập tức phản ứng gay gắt, liên tục chất vấn đàn anh trước khi buông lời xúc phạm.

Cuộc cãi vã diễn ra ngay trên sân và được camera truyền hình ghi lại.

Theo truyền thông Ý, De Bruyne còn xảy ra những bất đồng với Hojlund và Di Lorenzo, dù chi tiết các vụ việc chưa được công bố đầy đủ.

Những rạn nứt ấy khiến tình hình nội bộ Napoli thêm phức tạp, nhất là khi đội bóng đang thi đấu sa sút. Thầy trò HLV Massimiliano Allegri hiện đứng thứ 10, kém đội dẫn đầu 14 điểm sau 11 vòng tại Serie A. Họ cũng thua 3 trong 4 trận đầu tiên tại Champions League.

Dù HLV Allegri đã tìm cách giúp De Bruyne hòa nhập với tập thể, những bất đồng vẫn chưa được giải quyết. Điều đáng nói là tiền vệ 35 tuổi vẫn được trọng dụng, đá chính cả 11 trận đầu mùa tại Serie A.

Trên mọi đấu trường mùa này, De Bruyne ghi 4 bàn và có 2 pha kiến tạo sau 15 lần ra sân. Tính từ khi gia nhập Napoli vào hè 2025, anh đã thi đấu 36 trận, đóng góp 9 bàn thắng và 6 pha kiến tạo.

Tiền vệ De Bruyne đã ghi 4 bàn cho Napoli mùa này. Ảnh: Shutterstock Editorial.

Trước đó, De Bruyne có 10 năm thành công cùng Man City, nơi anh trở thành một trong những tiền vệ kiến thiết hàng đầu châu Âu. Anh góp công giúp đội bóng Anh giành 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 Champions League cùng nhiều danh hiệu khác.

Napoli chiêu mộ De Bruyne theo dạng chuyển nhượng tự do vào hè 2025 với kỳ vọng kinh nghiệm và đẳng cấp của anh sẽ giúp nâng tầm tuyến giữa. Tuy nhiên, cuộc hợp tác này đang đứng trước nguy cơ kết thúc chỉ sau 18 tháng.

Hợp đồng của De Bruyne còn thời hạn đến tháng 6/2027, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm.