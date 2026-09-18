NAPAS, VietinBank và Central Retail ký hợp tác thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới

Các đại biểu thực hiện Lễ ký kết hợp tác. (Ảnh: Trang Quỳnh)

Bà Sukulaya Uahwatanasakul, Phó Chủ tịch cấp cao, bộ phận Ngân quỹ Tập đoàn, Central Retail Corporation chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi lần đầu tiên thực hiện ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với đối tác uy tín như Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) để kết nối hệ thống thanh toán xuyên biên giới thông qua VietQRGlobal. Chúng tôi kỳ vọng, thông qua hoạt động hợp tác này, sẽ góp phần thúc đẩy các giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới, qua đó từng bước kích cầu thương mại và du lịch, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của hai nước”.

Theo nội dung hợp tác, các bên sẽ phối hợp triển khai giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới tại toàn bộ hệ thống siêu thị và điểm bán lẻ thuộc Central Retail tại Thái Lan, qua đó tăng cường nhận diện và khuyến khích người dùng sử dụng dịch vụ. Khi dịch vụ được đưa vào vận hành, du khách Việt Nam có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử trong nước để quét mã QR thanh toán khi mua sắm mà không cần sử dụng tiền mặt hay đổi ngoại tệ tại hơn 3.000 cửa hàng thuộc hệ thống của Central Retail ở 63 tỉnh, thành phố của Thái Lan, trong đó có các thương hiệu nổi tiếng như: Central, Robinson, Tops, Tops Daily, Supersports, Topcare...

Giải pháp này không chỉ mang lại trải nghiệm thanh toán thuận tiện, nhanh chóng và an toàn, mà còn góp phần mở rộng khả năng thanh toán xuyên biên giới, giúp khách hàng duy trì trải nghiệm thanh toán liền mạch từ trong nước ra quốc tế.

Trước đó, tháng 10/2025, NAPAS và Central Retail Việt Nam (CRV) đã triển khai thành công các giải pháp thanh toán VietQRPay và VietQRGlobal trên toàn bộ hệ thống đại siêu thị GO!, Tops Market và go! của CRV tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Tổng Giám đốc NAPAS phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Trang Quỳnh)

Việc tiếp tục mở rộng hợp tác, đưa dịch vụ VietQRGlobal vào hệ thống bán lẻ của Central Retail tại Thái Lan là bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển thanh toán xuyên biên giới của NAPAS và các ngân hàng. Hoạt động này góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ giao thương, du lịch và tăng cường kết nối kinh tế giữa Việt Nam với Thái Lan cũng như các quốc gia trong khu vực.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Tổng Giám đốc NAPAS cho biết: "Chúng tôi tin rằng việc mở rộng khả năng kết nối thanh toán QR xuyên biên giới sẽ góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trở thành thói quen trong các giao dịch hằng ngày, đồng thời góp phần hỗ trợ giao thương, du lịch và tăng cường kết nối kinh tế giữa hai quốc gia", ông Nguyễn Hoàng Long bày tỏ.

Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan năm 2026. (Ảnh: Trang Quỳnh)

Ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó Tổng Giám đốc VietinBank chia sẻ, với định hướng đẩy mạnh phát triển các giải pháp thanh toán số hiện đại, VietinBank tin rằng thỏa thuận hợp tác lần này sẽ là dấu mốc mới trong việc tăng cường kết nối thanh toán không tiền mặt giữa Việt Nam và Thái Lan, mang đến trải nghiệm thuận tiện, an toàn cho người dân và du khách hai nước. Thông qua thỏa thuận, VietinBank cùng NAPAS và Central Retail sẽ phối hợp phát triển thanh toán QR xuyên biên giới, đồng thời triển khai các hoạt động truyền thông và chương trình thúc đẩy mua sắm, thanh toán, qua đó góp phần thúc đẩy thương mại và du lịch giữa hai quốc gia.