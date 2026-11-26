Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) vừa phát đi cảnh báo tới người dùng ngân hàng: một tin nhắn tưởng chừng như thông báo nhận ưu đãi, quà tặng lại có thể là cái bẫy tinh vi nhằm đánh cắp tiền trong tài khoản.

Cuối năm là mùa cao điểm mua sắm, thanh toán, cũng là lúc các chiêu trò lừa đảo qua tin nhắn nở rộ. Hiểu rõ dấu hiệu và cách phòng tránh là điều mỗi người, đặc biệt là chị em, cần nắm để không trở thành nạn nhân.

Chiêu trò quen thuộc nhưng ngày càng tinh vi

Thủ đoạn phổ biến là gửi tin nhắn mạo danh ngân hàng, ví điện tử hay tổ chức uy tín, thông báo bạn nhận được ưu đãi, hoàn tiền, quà tặng, điểm thưởng, kèm theo một đường link yêu cầu bấm vào để nhận. Khi bấm vào, nạn nhân bị dẫn tới một trang web giả mạo giống hệt trang thật, rồi được yêu cầu đăng nhập, nhập thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP. Chỉ cần làm theo, toàn bộ thông tin bị đánh cắp, và tiền trong tài khoản có thể bị rút sạch trong tích tắc.

Điều nguy hiểm là những tin nhắn và trang web giả mạo này ngày càng được làm tinh vi, trông rất giống thật, khiến người dùng dễ mất cảnh giác, nhất là khi đang bận rộn hoặc vì ham ưu đãi mà vội vàng làm theo.

Những nguyên tắc vàng để tự bảo vệ

Ảnh minh họa

Điều quan trọng nhất là tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ gửi kèm tin nhắn, dù nội dung có hấp dẫn đến đâu. Các ngân hàng, tổ chức uy tín thường không gửi link yêu cầu đăng nhập hay nhập thông tin nhạy cảm qua tin nhắn. Khi muốn kiểm tra ưu đãi, hãy tự mở ứng dụng chính thức của ngân hàng hoặc gõ trực tiếp địa chỉ website chính thức, thay vì bấm vào link có sẵn.

Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai và ở bất kỳ trang nào. Đây là chìa khóa tài khoản của bạn, và không một tổ chức chính thống nào yêu cầu những thông tin này qua tin nhắn hay cuộc gọi. Hãy cảnh giác với tâm lý ham quà, ham ưu đãi, bởi đó chính là điểm yếu mà kẻ gian nhắm tới. Nguyên tắc giản dị là: cái gì quá dễ, quá hời bất thường thì càng phải nghi ngờ.

Cần làm gì khi nghi ngờ bị lừa đảo?

Nếu đã nhấn vào đường link đáng ngờ hoặc lỡ cung cấp thông tin tài khoản, người dùng cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng qua số điện thoại hoặc kênh hỗ trợ chính thức để yêu cầu khóa tài khoản, thẻ hoặc các dịch vụ có nguy cơ bị lợi dụng.

Đồng thời, cần đổi mật khẩu, kiểm tra lịch sử giao dịch và thông báo ngay cho ngân hàng nếu phát hiện giao dịch bất thường. Trường hợp có dấu hiệu bị chiếm đoạt tài sản, nên lưu lại tin nhắn, đường link và các bằng chứng liên quan để trình báo cơ quan công an.

Bên cạnh việc tự bảo vệ, mỗi người cũng nên chia sẻ cảnh báo với người thân, nhất là người lớn tuổi và những người chưa quen sử dụng dịch vụ ngân hàng số. Trong mùa cao điểm mua sắm, thanh toán cuối năm, thói quen kiểm tra thông tin trước khi nhấn link hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân có thể giúp hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.