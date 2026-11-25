Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) vừa phát cảnh báo về tình trạng các đối tượng lừa đảo mạo danh đơn vị này, gửi tin nhắn SMS đến nhiều người dân nhằm thu thập thông tin và chiếm đoạt tài sản.

Theo NAPAS, trong vài ngày qua, các đối tượng đã triển khai nhiều kịch bản lừa đảo khác nhau. Một số tin nhắn yêu cầu người nhận hoàn tất xác minh bảo mật thẻ tín dụng, trong khi những tin khác thông báo về chương trình đổi điểm thưởng theo các thể lệ ưu đãi được cho là do NAPAS phối hợp với ngân hàng triển khai.

Điểm chung của các thủ đoạn này là dẫn dụ người nhận truy cập vào các website giả mạo có tên miền liên quan đến NAPAS. Tại đây, người dùng được yêu cầu nhập thông tin cá nhân, tài khoản hoặc thẻ ngân hàng. Sau khi thu thập được dữ liệu, các đối tượng có thể sử dụng thông tin đánh cắp để thực hiện các hành vi chiếm đoạt tiền trong tài khoản thanh toán của khách hàng.

NAPAS khẳng định các tin nhắn nêu trên là hành vi lừa đảo, giả mạo tin nhắn thương hiệu. Đơn vị cho biết đã thông báo sự việc đến các cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.

Trước tình trạng này, NAPAS khuyến cáo khách hàng không truy cập các đường link đáng ngờ được gửi qua tin nhắn, đồng thời không cung cấp thông tin bảo mật tài khoản và thẻ ngân hàng. Đối với các vấn đề liên quan đến tình trạng thẻ NAPAS, khách hàng cần liên hệ trực tiếp với ngân hàng phát hành thẻ để được hỗ trợ.

NAPAS cũng lưu ý thẻ NAPAS là sản phẩm do các ngân hàng và công ty tài chính tại Việt Nam phát hành. NAPAS chịu trách nhiệm quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của thẻ, bảo đảm tuân thủ bộ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa do Ngân hàng Nhà nước ban hành. NAPAS không có chức năng phát hành thẻ và quản lý hoạt động giao dịch thanh toán thẻ của khách hàng.

Do đó, người dùng cần thận trọng với các tin nhắn yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản, thông tin thẻ hoặc truy cập website để thực hiện các bước xác minh, nhận ưu đãi hay đổi điểm thưởng mang danh nghĩa NAPAS.