Nắp hố ga nhô cao, người dân phường Phú Lương lo mất an toàn

Nhiều nắp hố ga nhô cao

Người dân tổ dân phố Trinh Lương cho biết thời gian gần đây, một số nắp hố ga trên tuyến đường thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đường, rãnh thoát nước tổ dân phố 7, 9, 11, 16 phường Phú Lương nhô cao so với mặt đường hiện hữu. Tình trạng này khiến việc đi lại gặp khó khăn, nhất là vào giờ cao điểm và ban đêm.

Các phương tiện phải giảm tốc độ, chủ động tránh những vị trí chênh cao. Ảnh: NT

Theo phản ánh, tại một số vị trí, nắp hố ga cao hơn mặt đường khoảng 3-5cm. Các phương tiện khi lưu thông phải chủ động tránh, dễ phát sinh tình huống giao cắt, xung đột giao thông. Trẻ em đi xe đạp qua những vị trí này cũng có nguy cơ mất thăng bằng trong khi người đi bộ, nhất là người cao tuổi, có thể vấp ngã nếu không quan sát kỹ.

Bà N.T.Đ, 82 tuổi, ở tổ dân phố Trinh Lương cho biết, những nắp hố nhô cao khiến người già đi lại khá khó khăn, nhất là khi phải tránh phương tiện đang lưu thông. Ông N.V.H, 81 tuổi, thường xuyên đi đón cháu đi học cũng lo ngại trẻ nhỏ đi xe đạp, chạy nhảy trên đường có thể vấp phải những vị trí chênh cao.

Nắp hố ga nhô cao tạo thành điểm chênh trên mặt đường, người đi bộ và phương tiện phải thận trọng khi qua khu vực này. Ảnh: NT

Ghi nhận của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội tại khu vực cho thấy, một số nắp hố ga thực tế cao hơn mặt đường. Tại một số vị trí, người dân còn tận dụng vật liệu sẵn có để kê sát mép nắp, tạo độ dốc nhằm thuận tiện hơn khi đi qua. Khi trời tối, ánh sáng hạn chế hoặc trong điều kiện mưa, việc nhận biết các vị trí chênh cao càng khó khăn.

Một số vị trí được người dân kê vật liệu sát mép nắp hố ga để tạo độ dốc, thuận tiện khi đi lại. Ảnh: NT

Từ thực tế trên, người dân mong muốn đơn vị thi công sớm hoàn trả mặt đường, hạn chế nguy cơ mất an toàn trong quá trình đi lại. Theo người dân, việc thi công kéo dài là khó tránh khỏi, song những vị trí có nguy cơ gây mất an toàn cần được cảnh báo, che chắn và xử lý phù hợp, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc. Việc có thể thi công theo phương án “cuốn chiếu”, hoàn thiện mặt đường từng đoạn thay vì để nhiều vị trí cùng trong tình trạng chưa hoàn trả.

Đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn trả mặt đường

Dự án Cải tạo, nâng cấp đường rãnh thoát nước tổ dân phố 7, 9, 11, 16 phường Phú Lương do Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Phú Lương làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 17,39 tỷ đồng từ ngân sách phường.

Theo hồ sơ dự án, công trình cải tạo, nâng cấp 46 tuyến đường, rãnh thoát nước với tổng chiều dài khoảng 4.998m, diện tích mặt đường khoảng 16.507m². Các hạng mục chính gồm cải tạo rãnh B400, B600; xây mới 97 ga thăm ngăn mùi; lắp đặt 119 miệng thu nước bằng gang và hệ thống ống nước khô phục vụ phòng cháy, chữa cháy tại các tổ dân phố 7, 9, 11, 16. Mặt đường được hoàn trả bằng bê tông nhựa hạt trung C12.5 dày 5cm, kết hợp bù vênh dày 3cm.

Các nắp hố ga nhô cao chưa được cảnh báo đầy đủ tại một số vị trí, nhất là khi người dân lưu thông vào ban đêm. Ảnh: NT

Dự án khởi công ngày 8-7-2026, thời gian thực hiện theo kế hoạch đến ngày 4-1-2027. Theo đơn vị thi công, việc thảm bê tông nhựa thời gian qua bị ảnh hưởng bởi mưa lớn kéo dài. Mặt đường phải bảo đảm điều kiện khô ráo, nhiệt độ phù hợp mới có thể rải bê tông nhựa nóng; sau mưa, trạm trộn cũng cần thời gian để xử lý vật liệu.

Bên cạnh đó, dự án có nhiều hạng mục hạ tầng ngầm. Việc đào đặt đường ống phòng cháy, chữa cháy phải dò tìm, tránh các công trình ngầm hiện hữu như đường ống cấp nước, cáp viễn thông; đồng thời phải thử áp lực trước khi hoàn trả mặt bằng. Theo trình tự kỹ thuật, phần cống rãnh, hố ga phải hoàn thành và nghiệm thu bảo đảm cao độ mới có thể triển khai thảm mặt đường.

Trao đổi với phóng viên, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Phú Lương Đinh Văn Long cho biết, chủ đầu tư tiếp thu ý kiến phản ánh của người dân và đã chỉ đạo, đôn đốc đơn vị thi công tập trung hoàn thành các hạng mục, bảo đảm việc đi lại an toàn nhất cho nhân dân. Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thực hiện nghiêm các quy định về an toàn và chất lượng thi công.

Đơn vị thi công cũng cho biết đã kiểm tra các vị trí được phản ánh, tăng cường rào chắn, biển báo và biện pháp cảnh báo tại các khu vực thi công dở dang, kể cả vào ban đêm; đồng thời phối hợp với các tổ dân phố tuyên truyền, giải thích về trình tự thi công để người dân nắm rõ.

Các vị trí nắp hố ga nhô cao là chướng ngại đối với người đi bộ, nhất là người cao tuổi và trẻ nhỏ. Ảnh: NT

Theo kế hoạch, phần rãnh và hố ga cơ bản đã hoàn thành phần thô. Hạng mục thảm nhựa, chiếm hơn 50% khối lượng và giá trị công việc, đang được tập trung đẩy nhanh. Khu vực TDP Trinh Lương dự kiến được thảm nhựa trong khoảng giữa tháng 10. Toàn bộ dự án phấn đấu cơ bản hoàn thành vào cuối tháng 10.

Việc đẩy nhanh thảm nhựa, sớm hoàn trả mặt đường không chỉ hoàn thiện đồng bộ các hạng mục của dự án mà còn góp phần khắc phục tình trạng chênh cao tại các nắp hố ga, bảo đảm an toàn, thuận tiện hơn cho người dân trong khu vực.