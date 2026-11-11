Nạp gói 'VIP gái gọi', nhiều người bị lừa đảo chiếm đoạt tiền

Ngày 11/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Minh Phúc (SN 1991, trú tại xã Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) và tuyên phạt bị cáo 12 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước khi gây ra vụ án này, Phúc đã có 5 tiền án, tiền sự về các hành vi sử dụng trái phép ma túy, trộm cắp tài sản và cướp tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 7/2025, Phúc được một đối tượng tên “Lucky” rủ sang Campuchia làm việc tại nhóm chuyên lừa đảo với mức lương từ 1.200 USD đến 1.500 USD một tháng.

Bị cáo Phúc tại phiên tòa ngày 11/11.

Công việc chính của Phúc là sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển khoản từ các bị hại, sau đó quét sinh trắc học để chuyển đi các tài khoản khác. Tháng 8/2025, Phúc mở tài khoản ngân hàng rồi sang khu Kim Sa (Campuchia) làm việc theo yêu cầu của “Lucky” và một đối tượng tên “Tiểu Bối”.

Các đối tượng trong đường dây này lừa đảo bằng cách dụ dỗ bị hại nạp tiền, đăng ký thành viên, nạp gói VIP của các nhóm dịch vụ cung cấp gái gọi trên Telegram, có tên nhóm “Phượng Hoàng Cát”.

Khi bị hại nạp tiền, kẻ lừa đảo thông báo họ nhập sai thông tin để yêu cầu chuyển thêm tiền hoặc chặn số nếu không chuyển. Từ tháng 9 đến tháng 10/2025, Phúc đã giúp sức cho các đối tượng lừa đảo của 6 bị hại với tổng số tiền hơn 633 triệu đồng.

Các bị hại trong vụ án đều là nam giới, người trẻ nhất sinh năm 2004 và lớn tuổi nhất sinh năm 1987. Bị hại bị lừa nhiều nhất trong vụ án là anh H (SN 1998, quê Ninh Bình). Tháng 9/2025, anh H tham gia vào một nhóm dịch vụ chuyên cung cấp gái gọi trên Telegram.

Ban đầu, anh H nạp 128.000 đồng vào tài khoản của Phúc để được là thành viên. Sau đó, các đối tượng hướng dẫn anh nạp thêm tiền để được nâng cấp thẻ VIP, nâng cấp thành viên rồi nhận lại số tiền đã chuyển trước đó.

Anh H đã 7 lần chuyển tiền với tổng số hơn 337 triệu đồng vào tài khoản của Phúc. Các đối tượng sau đó chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.