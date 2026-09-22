Naomi Osaka đọc gì khi không thi đấu?

Khi không thi đấu hay dành thời gian cho con gái, tay vợt Naomi Osaka (sinh năm 1997) thường gặp bạn bè, phác thảo và đọc sách. Trong cuộc phỏng vấn với Hypebeast vào tháng 2, cựu số 1 thế giới tiết lộ cô đang đọc Throne of Glass (tạm dịch: Ngai vàng thủy tinh), bộ tiểu thuyết kỳ ảo gồm 8 cuốn của Sarah J. Maas, xoay quanh nữ sát thủ Celaena Sardothien trong thế giới của phép thuật, các vương quốc và những cuộc tranh giành quyền lực.

Sở thích này đã theo Osaka từ thời thiếu niên. Năm 2018, khi được ESPN hỏi về những hoạt động ngoài sân tennis, cô kể mình thường chơi PlayStation, game online và đọc sách.

Thời điểm đó, Osaka đang đọc lại Heir Apparent (tạm dịch: Người thừa kế ngai vàng), tiểu thuyết giả tưởng dành cho thanh thiếu niên của Vivian Vande Velde. Cô đã đọc tác phẩm này ít nhất 5 lần, từ lần đầu biết đến vào năm 15 tuổi. Cuốn sách kể về Giannine Bellisario, cô gái tham gia trò chơi nhập vai thực tế ảo nhưng bị mắc kẹt bên trong và phải hoàn thành trò chơi để thoát ra.

Tay vợt từng chia sẻ việc đọc giúp cô bình tĩnh hơn, đồng thời tạo cơ hội học hỏi những điều mới. Ngoài tiểu thuyết giả tưởng, Osaka từng đọc The Mamba Mentality: How I Play (tạm dịch: Tâm lý Mamba: Tôi chơi bóng như thế nào) của Kobe Bryant. Cô cho biết cố huyền thoại bóng rổ là người trực tiếp tặng mình cuốn sách và đặc biệt ấn tượng với hình ảnh cùng những câu chuyện trong tác phẩm.

Từ tuổi thiếu niên, Naomi Osaka đã yêu thích thế giới giả tưởng trong sách. Ảnh: @thecrownprincessofbooks, @belinda_alexandra_author.

Gu đọc của Osaka còn mở rộng sang lịch sử và các vấn đề xã hội. Năm 2020, tay vợt mang hai dòng máu Nhật Bản - Haiti cho biết đã đọc nhiều về lịch sử Haiti. Cha cô thường trao đổi với con gái về chủ đề này, bạn trai khi đó cũng là người đọc nhiều và giới thiệu sách cho cô. Osaka cho biết muốn chủ động tìm hiểu thông tin và hình thành quan điểm riêng thay vì chỉ tiếp nhận nội dung từ tin tức.

Sau khi làm mẹ, Osaka duy trì thói quen đọc sách cùng con gái trước giờ ngủ. Cô cho biết Shai rất thích sách, thậm chí thuộc lòng một số câu chuyện được hai mẹ con đọc nhiều lần. Khi đi thi đấu, Osaka cũng thường tìm mua sách ở những nơi mình ghé qua để mang về cho con.

Từ một độc giả, Osaka còn thử sức với vai trò tác giả. Năm 2022, cô phát hành The Way Champs Play (tạm dịch: Lối chơi của những nhà vô địch), sách thiếu nhi kể về những cô gái trẻ chơi thể thao, qua đó truyền tải các bài học về tinh thần đồng đội, sự tử tế và niềm vui vận động. Osaka cho biết sách từng truyền cảm hứng lớn cho mình khi còn nhỏ và cô muốn mang trải nghiệm tương tự đến những độc giả trẻ.

Tác phẩm được lấy cảm hứng từ Play Academy, chương trình do Osaka khởi xướng nhằm giúp các bé gái tiếp cận thể thao và xây dựng sự tự tin. Các nhân vật trong sách tham gia nhiều môn như tennis, bóng đá và thể dục dụng cụ. Sau giờ tập, họ giãn cơ, tập yoga và nghỉ ngơi. Những phẩm chất như trung thực, kiên nhẫn và kiên trì cũng được lồng ghép vào câu chuyện.

Naomi Osaka trở thành tác giả sách thiếu nhi vào năm 2022. Ảnh: @kamala_nair.

Osaka hiện vẫn duy trì vị trí trong nhóm tay vợt hàng đầu thế giới. Cô đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng đơn nữ WTA. Tại US Open 2026, tay vợt Nhật Bản dừng bước ở vòng 4 sau thất bại 1-6, 4-6 trước hạt giống số 2 Elena Rybakina. Trước đó, cô lần lượt vượt qua Anastasia Zakharova, Katerina Siniakova và Elise Mertens, qua đó lần thứ 5 trong sự nghiệp góp mặt ở tuần thi đấu thứ hai tại New York (Mỹ). Mùa giải 2026 cũng ghi nhận một số cột mốc mới của Osaka. Cô lần đầu vào tứ kết Wimbledon và tiến đến vòng 4 Roland-Garros.

Song song với thành tích trên sân, Osaka tiếp tục tạo dấu ấn bằng thời trang. Cô được xem là một trong những tay vợt có phong cách nổi bật của mùa giải 2026, Vogue từng nhận xét Osaka nổi trội trong cuộc đua “mặc đẹp nhất” tại Roland-Garros. Xuyên suốt các Grand Slam, cô liên tục xuất hiện trong những trang phục được thiết kế riêng, sử dụng thời trang thể hiện bản sắc cá nhân.