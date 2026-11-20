Quang cảnh hội nghị.

Thời gian qua, luồng hàng hải sông Tiền diễn ra tình trạng bồi lắng khá nhanh, gây khó khăn cho tàu thuyền lưu thông. Do đó, việc nghiên cứu triển khai nạo vét là cần thiết, góp phần duy trì độ sâu luồng tuyến, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa trong khu vực.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp báo cáo về quy trình, thủ tục, cơ sở pháp lý và tiến độ thực hiện các dự án.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Diệu giao các cơ quan liên quan rà soát thật kỹ cơ sở pháp lý trước khi tham mưu, đề xuất thực hiện. Đồng thời, giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Công thương rà soát, hoàn thiện báo cáo và các tài liệu, bản đồ liên quan.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Các sở, ngành cần tập trung thực hiện rà soát, củng cố đầy đủ cơ sở pháp lý của dự án; cập nhật, làm rõ những vấn đề được thống nhất tại cuộc họp; tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị có liên quan, trong đó có Thanh tra tỉnh và các cơ quan chuyên môn cần thiết.

Việc triển khai nạo vét là nhu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm khả năng lưu thông của hệ thống đường thủy trong khu vực. Đây không chỉ là giải pháp duy trì luồng lạch phục vụ hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa, mà còn góp phần bảo đảm nguồn nước và khả năng tiêu thoát nước ra biển, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long lưu thông ra biển.

Trên cơ sở đó, cần rà soát, xây dựng báo cáo tổng thể về nhu cầu, tính cấp thiết và phương án thực hiện; đồng thời, nghiên cứu, đề xuất cơ chế phù hợp để tổ chức nạo vét, tận thu nguồn vật chất thu hồi theo quy định.

Về cơ chế thực hiện, nghiên cứu các quy định tại Nghị định số 57 của Chính phủ để xem xét phương án huy động nguồn lực, trong đó có thể sử dụng ngân sách nhà nước hoặc kêu gọi nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia thực hiện. Việc lựa chọn phương án cần bảo đảm hiệu quả, đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế…