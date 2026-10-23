Nạo vét mương, chống ngập đường Mẹ Suốt

UBND thành phố vừa phê duyệt phương án đầu tư thoát nước, chống ngập tại đường Mẹ Suốt. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Theo phương án, việc nạo vét tận dụng tuyến mương hiện trạng, tập trung xử lý các vị trí bồi lắng, thu hẹp dòng chảy và giải tỏa vật cản. Phạm vi thi công được xác định qua khảo sát thực tế, ưu tiên khơi thông các vị trí xung yếu.

Trước mắt, thành phố không thực hiện kiên cố hóa toàn bộ tuyến mương. Với những đoạn mặt cắt bị thu hẹp nghiêm trọng, địa phương sẽ triển khai giải pháp xử lý cục bộ nhằm tăng khả năng thoát nước và bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Trong quá trình triển khai, UBND phường Hòa Khánh nghiên cứu phương án thi công nhằm hạn chế tối đa chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng mương tạm, tránh làm tăng tổng mức đầu tư gây lãng phí. Trước khi thực hiện, địa phương cần rà soát, làm rõ cơ sở xác định khối lượng và dự toán theo đúng quy định.

Công tác nạo vét, khơi thông tuyến mương phải hoàn thành trong tháng 11/2026; qua đó góp phần cải thiện năng lực tiêu thoát nước, bảo đảm an toàn đi lại cho người dân khu vực đường Mẹ Suốt.