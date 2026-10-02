Nạo vét luồng Vũng Tàu - Thị Vải, sẵn sàng đón tàu tới 250.000 DWT

Tin từ Cục Hàng hải và Đường thuỷ VN, dự án công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải (bao gồm luồng hàng hải Sông Dinh) vừa được chấp thuận vị trí đổ chất nạo vét và cấp giấy phép nhận chìm. Dự án đang trong quá trình thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Dự án nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu - thị Vải (bao gồm luồng hàng hải sông Dinh) sẽ giúp các cảng biển khu vực hiệu quả năng lực đầu tư và đảm bảo an toàn hàng hải (Ảnh minh hoạ).

Theo kế hoạch, phạm vi nạo vét luồng từ phao số "0" đến hết vũng quay trở tàu tại khu nước phía trước Bến cảng Nhà máy đóng tàu Ba Son và tuyến luồng hàng hải sông Dinh thuộc địa phận TP.HCM.

Dự án nằm trong Kế hoạch bảo trì công trình hàng hải năm 2026 được Bộ Xây dựng phê duyệt, nhằm đảm bảo chuẩn tắc luồng, duy trì năng lực tiếp nhận tàu container trọng tải lớn (đến 250.000 DWT, 24.000 TEU) và tàu tổng hợp, hàng lỏng/khí.

Theo kế hoạch, thời gian thi công dự kiến thực hiện trong năm 2026-2027 với tổng kinh phí dự kiến hơn 420 tỷ đồng.

Khu vực nạo vét tại 5 đoạn luồng của luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải và luồng hàng hải sông Dinh.

Tại luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải có đoạn 1 (từ phao số "0" đến hết vũng quay trở tàu tại khu vực ngã ba sông Gò Gia - sông Cái Mép - sông Thị Vải); Đoạn 2 (từ vũng quay trở tàu tại khu vực ngã ba sông Gò Gia - sông Cái Mép - sông Thị Vải đến hết vũng quay trở tàu tại khu nước phía trước Bến cảng Nhà máy đóng tàu Ba Son).

Trên luồng hàng hải Sông Dinh được chia thành 3 đoạn. Đoạn 1 (ngoài biển nối tiếp từ luồng Vũng Tàu - Thị Vải vào sông Dinh đến cảng Vietsopetro), đoạn 2 (từ cảng Vietsopetro đến thượng lưu bến cảng Vina Offshore 200m) và đoạn 3 từ thượng lưu Vina Offshore 200m đến ngã ba sông Cây khế.

Trong đó, luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải có chuẩn tắc thiết kế cao độ đáy từ -14 m đến -15,5 m, bề rộng đáy luồng từ 250m - 350m. Luồng hàng hải Sông Dinh có độ sâu từ -4,7 m đến - 7,0 m, bề rộng đáy luồng từ 80m -100m.

Theo Cục Hàng hải và Đường thuỷ VN, cảng biển TP.HCM, cảng biển Bà Rịa – Vũng Tàu và cảng biển Đồng Nai là khu vực cửa ngõ giao thông và xuất nhập khẩu hàng hóa quan trọng bậc nhất vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam.

Trong đó, khu bến cảng Cái Mép - Thị Vải nổi lên như một hạt nhân phát triển nhờ lợi thế tự nhiên đặc biệt khi nằm trong vịnh Gành Rái có độ sâu lớn, cho phép tiếp nhận tàu container trọng tải từ 22.000 - 25.000 TEUs.

Nhờ đó, các tàu mẹ có thể xuất phát thẳng từ Cái Mép - Thị Vải sang các thị trường châu Âu, châu Mỹ, châu Phi mà không cần trung chuyển qua các cảng như Singapore, Hong Kong hay Thượng Hải. Qua đó, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam trên trường quốc tế.

Sự phát triển của khu bến thấy rất rõ khi năm 2013, khu bến Cái Mép - Thị Vải chỉ có 8 tuyến/tuần tàu mẹ và tàu nội Á, nhưng đến nay đã thiết lập 32 tuyến tàu, trong đó 25 tuyến vận tải quốc tế và 7 tuyến nội địa. Đặc biệt, bến cảng Gemalink đã tiếp nhận thành công tàu trọng tải lên đến 250.000 DWT.

Với sự tham gia của các nhà khai thác cảng hàng đầu thế giới như SSA Marine (Mỹ), PSA (Singapore), APMT (Đan Mạch), Hutchison Port Holding (Hong Kong), cùng các hãng tàu lớn như Mitsui O.S.K (Nhật Bản), Wanhai Lines (Đài Loan), sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Nhóm 4 đạt 358,4 triệu tấn (21,4 triệu TEUs), tăng trưởng bình quân 4,6% về tấn và 7,3% về TEUs.

Dự báo đến năm 2030, lượng hàng thông qua sẽ đạt 499,75 – 564,15 triệu tấn, kéo theo số lượt tàu lớn gia tăng mạnh.

Trong bối cảnh các cảng khu vực Cái Mép được thiết kế cho tàu 200.000 DWT (Cái Mép) và 250.000 DWT (Cái Mép Hạ), hướng tới 300.000 DWT, việc nạo vét duy tu thường xuyên tuyến luồng là yêu cầu cấp bách để khai thác hiệu quả năng lực đầu tư và đảm bảo an toàn hàng hải.

Dự án bao gồm hai tuyến luồng nằm trong địa bàn TP.HCM. Cả hai tuyến đều có tiềm năng lớn cho tàu biển hoạt động khi luồng hàng hải trên sông Thị Vải khai thác với tàu trọng tải đến 250.000 DWT giảm tải và luồng hàng hải sông Dinh tiếp nhận tàu trọng tải đến 10.000 DWT.

Tuy nhiên, do cơ chế bồi lắng tự nhiên ở vùng cửa sông, tác động của biến đổi khí hậu và chế độ bán nhật triều không đều của biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, hoạt động nạo vét duy tu là giải pháp bắt buộc để duy trì chuẩn tắc khai thác.