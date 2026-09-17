Nạo vét luồng hàng hải sông Đồng Nai, đáp ứng tàu 5.000 tấn

Bộ Xây dựng vừa công bố danh mục các dự án nạo vét vùng nước cảng biển kết hợp thu hồi sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải sông Đồng Nai có phạm vi từ ngã ba rạch Ông Nhiêu đến cầu Đồng Nai, thực hiện trong giai đoạn năm 2026 - 2028. (Ảnh minh họa).

Trong đó, dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải sông Đồng Nai có phạm vi từ ngã ba rạch Ông Nhiêu đến cầu Đồng Nai, thực hiện trong giai đoạn 2026-2028, nhằm đáp ứng chuẩn tắc cho tàu trọng tải đến 5.000 tấn hành hải.

UBND TP.HCM được giao thực hiện trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền theo Nghị định 57/2024 và các quy định pháp luật liên quan. Thành phố phối hợp với Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam trong quản lý, giám sát dự án, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải, trật tự khu vực; đồng thời ngăn ngừa, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng dự án để khai thác cát trái phép.

Trước khi phê duyệt dự án, UBND TP.HCM phải lấy ý kiến cơ quan quản lý chuyên ngành hàng hải và các địa phương liên quan đến phạm vi dự án (nếu có). Cơ quan chuyên môn của thành phố có trách nhiệm định kỳ hằng quý và đột xuất báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện với Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam.

Thành phố cũng được yêu cầu phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan thuộc Bộ Xây dựng trong quá trình triển khai; xem xét ưu tiên sử dụng sản phẩm tận thu từ dự án cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Về phía Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, cơ quan này có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với địa phương trong quá trình thực hiện, tổ chức bàn giao luồng để thi công và tiếp nhận luồng sau khi hoàn thành. Cục đồng thời tham gia ý kiến về các nội dung hàng hải thuộc thẩm quyền, phối hợp kiểm tra, giám sát thi công, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa khai thác cát trái phép.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cũng có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện dự án và đề xuất Bộ Xây dựng điều chỉnh danh mục, nội dung dự án khi cần thiết.