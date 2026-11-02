Nạo vét luồng Cửa Lò, khơi thông tuyến vận tải biển Bắc Trung Bộ

Tin từ Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, dự án nạo vét duy tu luồng hàng hải Cửa Lò đang triển khai các công tác chuẩn bị đầu tư sau khi được chấp thuận vị trí đổ chất nạo vét.

Theo đó, khu vực nạo vét sẽ nằm trên đoạn sông Cấm gần cửa biển thuộc địa phận phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, có tổng chiều dài 4,54km, bắt đầu từ phao số 0 đến cầu Cảng Cửa Lò (phao số 11). Chuẩn tắc nạo vét tuyến luồng có cao độ - 7,2m.

Khu vực nạo vét luồng Cửa Lò có tổng chiều dài 4,54km, bắt đầu từ phao số 0 đến cầu Cảng Cửa Lò (Ảnh minh họa).

Dự án nằm trong Kế hoạch bảo trì công trình hàng hải năm 2026 được Bộ Xây dựng phê duyệt, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, nhằm nạo vét duy tu luồng hàng hải Cửa Lò đảm bảo chuẩn tắc luồng phục vụ tàu thuyền hành hải trên tuyến luồng.

Theo Cục Hàng hải và Đường thủu VN, đây là tuyến vận tải quan trọng Quốc gia của khu vực Bắc Trung Bộ, giúp tàu thuyền vào cập cảng, trao đổi hàng hóa, vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm của các nhà máy trong khu vực.

Nghệ An nằm ở trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, trên tuyến giao lưu Bắc Nam hội đủ các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển, đường thủy nội địa, là cầu nối giữa hai miền Bắc - Nam và là cửa ngõ thông ra biển Đông của Trung Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan qua Cảng Cửa Lò.

Luồng hàng hải Cửa Lò nằm trên đoạn sông Cấm gần cửa biển thuộc địa phận phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, có tổng chiều dài 4,54km, bắt đầu từ phao số 0 đến cầu Cảng Cửa Lò (phao số 11), trong đó phần trên sông Cấm dài khoảng 2,54km, đoạn chạy sát chân núi Mũi Rồng ra Hòn Lố dài khoảng 2km.

Tuyến luồng được nạo vét duy tu lần gần nhất vào tháng 9/2024. Thống kê cho thấy, số lượt tàu thuyền hành hải ra vào trên tuyến luồng và lượng hàng thông qua cảng Cửa Lò năm 2025 đạt 2.182 lượt với lượng hàng là hơn 5,3 triệu tấn. Loại tàu lớn nhất vào cảng hoạt động trên tuyến luồng có trọng tải 29.966 DWT với chiều dài khoảng 176,2m và mớn nước 6,9m.

Dự kiến, đến năm 2030 cụm cảng biển này sẽ có khoảng 18 cầu cảng với tổng chiều dài đạt 3.569,5m, diện tích sử dụng đất là 158ha. Đến năm 2040, có khoảng 23 cầu cảng với tổng chiều dài đạt 4.729,5m, diện tích sử dụng đất là 252ha. Định hướng tới năm 2050, khu vực có khoảng 32 cầu cảng, diện tích sử dụng đất là 355ha.

Ngoài ra, theo định hướng phát triển khu vực Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh thành trung tâm kinh tế biển gắn với khu cảng biển, khu chế xuất, trung tâm dịch vụ logistics quốc tế.

Để đáp ứng được nhu cầu phát triển hiện nay của các cảng khu vực Cửa Lò, việc nạo vét đảm bảo chuẩn tắc thiết kế cho tuyến luồng được đánh giá hết sức cần thiết để đảm bảo duy trì độ sâu luồng tàu, phục vụ các phương tiện thủy hành hải ra vào cảng Cửa Lò và các cảng trong khu vực an toàn, hiệu quả. Đồng thời, là động lực phát triển lưu thông thương mại, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An nói riêng và cả vùng Bắc Trung Bộ nói chung.