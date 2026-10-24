Nào phải Sonoko, nhân vật quyền lực nhất trong Thám Tử Lừng Danh Conan là ai?

Tóm tắt nhanh: Gia tộc Suzuki của Sonoko nổi tiếng với khối tài sản khổng lồ, nhưng vẫn được xếp sau Karasuma Renya, nhân vật bí ẩn có liên hệ với Tổ chức Áo Đen.

Tập đoàn Suzuki sở hữu tiềm lực kinh tế lớn, có thể chi hàng tỷ yên để săn lùng Kaito Kid và đầu tư vào những công trình quy mô lớn.

Gia tộc Ooka của tiểu thư Momiji cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, nổi bật nhờ mối liên hệ chính trị và cuộc sống xa hoa.

Trong Thám Tử Lừng Danh Conan, Sonoko Suzuki là hình mẫu tiểu thư nhà giàu quen thuộc, không ngại chi tiêu để có các món đồ đắt tiền và tham dự những sự kiện quý tộc tầm cỡ. Tuy nhiên, nếu xét đến cả tài sản lẫn tầm ảnh hưởng, gia đình Suzuki vẫn chưa phải là thế lực đứng đầu. Vị trí giàu có nhất thuộc về Karasuma Renya, nhân vật bí ẩn được cho là đứng sau Tổ chức Áo Đen.

Nhà Suzuki của Sonoko chưa phải giàu có nhất.

Karasuma Renya là cái tên thường được xếp ở vị trí giàu có và quyền lực nhất trong thế giới Thám Tử Lừng Danh Conan. Ông xuất thân từ một gia tộc tài phiệt lâu đời, nổi tiếng với khối tài sản khổng lồ và bộ sưu tập nghệ thuật quý hiếm. Theo tiết lộ ít ỏi trong truyện, Karasuma từng sở hữu hơn 300 tác phẩm nghệ thuật và cổ vật có giá trị lớn, đồng thời gắn liền với dinh thự Ánh Dương nổi tiếng.

Karasuma Renya - người đàn ông giàu có và quyền lực nhất trong truyện Conan.

Có những lời đồn đoán rằng tài sản ước tính của Karasuma lên đến 100 tỷ yên. Song, điều khiến Karasuma đáng gờm không chỉ nằm ở tiền bạc. Nhân vật này còn được cho là nắm trùm Tổ chức Áo Đen, mạng lưới hoạt động bí mật mà Conan theo đuổi suốt nhiều năm. Dù nhiều lần bị nghi là đã qua đời, những manh mối trong truyện khiến khả năng Karasuma vẫn còn sống trở thành giả thuyết quan trọng mà độc giả chờ đợi. Trong một phân đoạn, bố của Shinichi - Yusaku Kudo - nhận định rằng nếu Karasuma còn sống, ông có thể là người giàu nhất Nhật Bản.

Đứng ngay sau Karasuma chính là gia tộc Suzuki. Cha của Sonoko (Shiro Suzuki) đứng đầu tập đoàn gia đình, trong khi người bác Jirokichi Suzuki giữ vai trò cố vấn cấp cao. Tập đoàn Suzuki được mô tả là một tập đoàn tài chính lớn, có hoạt động trong nhiều lĩnh vực và sở hữu không ít công trình, cơ sở mang tên gia tộc.

Tiềm lực của nhà Suzuki thể hiện rõ qua những lần Jirokichi tổ chức cuộc đối đầu với Kaito Kid. Ông sẵn sàng mua các viên đá quý nổi tiếng, dựng hệ thống bảo vệ phức tạp và đầu tư khoản tiền khổng lồ chỉ để dụ siêu trộm xuất hiện. Bản thân Sonoko cũng thường được hưởng những đặc quyền của một tiểu thư tài phiệt. Tuy vậy, cô thích lối sống giản dị, không khoe mẽ và giữ tình bạn thân thiết với Ran Mouri.

Tiểu thư Ooka nhà Momiji.

Cũng nhờ giáo dưỡng tốt, Sonoko được độc giả yêu thích, nhất là những lần tự tin đáp trả tiểu thư Momiji Ooka cũng thuộc tầng lớp thượng lưu trong Thám Tử Lừng Danh Conan. Momiji có quản gia riêng là Iori Muga, được gia đình hỗ trợ trong nhiều hoạt động. Ông của cô là cựu Thủ tướng Nhật Bản, tạo nên mối liên hệ đáng chú ý giữa gia tộc và giới chính trị. Thế nhưng so với Suzuki, Ooka vẫn được nhiều độc giả phân tích là xếp sau một bậc, khiến cho Momiji nhiều lần phải "cấm khẩu" trước Sonoko.