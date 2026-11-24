Náo nức trước giờ G Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Muôn sắc Việt Nam'
Từ đầu giờ chiều ngày 24.11, đông đảo khán giả ở mọi lứa tuổi đã náo nức xếp hàng, check-in tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Với quy mô dự kiến khoảng 50.000 khán giả, dàn nghệ sĩ đa thế hệ cùng màn pháo hoa, hỏa thuật kéo dài khoảng 15 phút, tất cả đã sẵn sàng cho một đêm diễn bùng nổ cảm xúc, lan tỏa niềm tự hào văn hóa dân tộc.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/nao-nuc-truoc-gio-g-chuong-trinh-nghe-thuat-dac-biet-muon-sac-viet-nam.html