Não mô cầu xuất hiện tại trường học TP HCM, phụ huynh cần chú ý dấu hiệu nào?

Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước (TP HCM) ghi nhận 4 học sinh mắc não mô cầu nhóm B, trong đó một em tử vong, ba em đang được điều trị, theo dõi. Ngành y tế đã triển khai các biện pháp giám sát, khử khuẩn và dự phòng cho người tiếp xúc gần.

Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận ba trường hợp mắc bệnh từ ngày 14 đến 16/10. Trường hợp đầu tiên là nam sinh H.H.K., sinh năm 2014, học lớp 7A5, khởi phát đau đầu ngày 12/10, sau đó sốt và phát ban. Tối 14/10, bệnh diễn tiến tối cấp, gây sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan. Em tử vong tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn não mô cầu.

Công tác tổng vệ sinh khử khuẩn tại trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước ngày 17/10. Ảnh: Huy Cường

Hai học sinh còn lại, N.A.B.M. và N.T.A.Q., cùng sinh năm 2014, học lớp 7A2, có yếu tố tiếp xúc gần với ca bệnh đầu tiên. Cả hai nhập viện trong các ngày 14 và 15/10, được xét nghiệm xác định nhiễm não mô cầu. Đến thời điểm báo cáo, một em có sức khỏe ổn định, em còn lại tiếp tục được cách ly, điều trị và theo dõi sát.

Tối 17/10, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu thông tin thêm một nam sinh 12 tuổi cùng trường mắc não mô cầu nhóm B, nâng tổng số ca tại trường lên 4. Em khởi phát bệnh ngày 15/10 với triệu chứng sốt 40 độ C, đau đầu, đau họng, đau mỏi cơ, sau đó xuất hiện các chấm xuất huyết dưới da.

Nam sinh được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM trong ngày. Kết quả xét nghiệm PCR máu chiều 16/10 xác định em nhiễm não mô cầu nhóm B, đồng nhiễm virus cúm B. Hiện bệnh nhân tỉnh, các chỉ số sinh tồn ổn định và tiếp tục được điều trị.

Ngay sau khi phát hiện ca bệnh đầu tiên, ngành y tế đã triển khai kháng sinh dự phòng cho người tiếp xúc gần, đồng thời vệ sinh, khử khuẩn toàn trường. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM phối hợp với trạm y tế và nhà trường rà soát, lập danh sách người tiếp xúc gần tại trường học và gia đình, hướng dẫn theo dõi sức khỏe trong 10 ngày. Những trường hợp có biểu hiện sốt, đau đầu hoặc đau họng được hướng dẫn đến cơ sở y tế thăm khám.

Theo báo cáo của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, tính đến sáng 17/10, bệnh viện điều trị nội trú cho 23 học sinh trường THCS Hai Bà Trưng có triệu chứng viêm đường hô hấp. Ngoài 4 ca não mô cầu, xét nghiệm ghi nhận 4 em nhiễm cúm A/H1, 4 em nhiễm cúm B, trong đó có một trường hợp đồng nhiễm não mô cầu, và một em đồng nhiễm cúm A, cúm B. Trong số này, 22 học sinh có tình trạng sinh tồn ổn định.

Trước đó, ngày 15/10, HCDC lấy 21 mẫu phết họng, mũi của học sinh có triệu chứng hô hấp tại trường. Kết quả có 12 mẫu dương tính với rhinovirus hoặc virus cúm mùa. Theo ngành y tế, các kết quả này phù hợp với tình hình virus hô hấp đang lưu hành trong cộng đồng, song không làm giảm yêu cầu giám sát người tiếp xúc gần với bệnh nhân não mô cầu.

Đến nay, ngoài 4 trường hợp đã xác định, chưa ghi nhận thêm người tiếp xúc gần có triệu chứng lâm sàng nghi ngờ mắc bệnh.

HCDC phối hợp Trạm Y tế xã Hiệp Phước và nhà trường triển khai điều tra dịch tễ, theo dõi người tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn vệ sinh - khử khuẩn và các biện pháp dự phòng tại trường học. Ảnh: HCDC TP HCM

Não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây qua đường hô hấp khi tiếp xúc gần. Bệnh có thể diễn tiến nhanh, gây nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não và dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Cục Phòng bệnh khuyến cáo người tiếp xúc gần với các ca bệnh cần tuân thủ hướng dẫn của cơ sở y tế, theo dõi sức khỏe chặt chẽ trong 10 ngày. Khi xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao, đau đầu dữ dội, buồn nôn, cứng cổ, lơ mơ hoặc nổi ban xuất huyết, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám.

Người dân cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, không dùng chung cốc, chai nước và vật dụng cá nhân; giữ môi trường sống, lớp học thông thoáng, vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc. Phụ huynh không nên hoang mang nhưng cần theo dõi sức khỏe của trẻ, không tự ý mua kháng sinh và chủ động đưa trẻ đi khám khi có dấu hiệu bất thường. Vaccine phòng não mô cầu cũng là một biện pháp dự phòng, người dân nên tham khảo tư vấn của cơ sở y tế để lựa chọn phù hợp.