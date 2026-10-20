Não mô cầu có dễ lây trong trường học? Liệu có nên tiêm vaccine lúc này?

Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước, TP.HCM) đã ghi nhận 4 học sinh mắc não mô cầu nhóm B, trong đó có một em đã mất vào ngày 14/10.

Thông tin này được nhiều phụ huynh quan tâm trong suốt mấy ngày qua. Nhiều người ở nhiều địa phương khác cũng băn khoăn rằng nếu trong trường học có ca nhiễm não mô cầu thì học sinh cùng trường có dễ bị lây không, và có nên đưa con đi tiêm ngay?

Trường THCS Hai Bà Trưng được tổng vệ sinh, khử khuẩn ngày 17/10. Ảnh: Sở Y tế TPHCM cung cấp, TPO.

Não mô cầu có dễ lây trong trường học không?

Bệnh não mô cầu lây qua dịch tiết đường hô hấp và họng. Người mang vi khuẩn ở vùng mũi họng mà không có triệu chứng vẫn có thể truyền vi khuẩn cho người khác.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), vi khuẩn não mô cầu không dễ lây như các tác nhân gây cảm lạnh hoặc cúm. Nhưng trong trường học, việc học sinh ngồi cạnh nhau, ngủ cùng buổi trưa, dùng chung đồ như chai/ cốc nước… vẫn là những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ lây lan bệnh.

Tuy nhiên, việc học cùng trường với bạn nhiễm bệnh không có nghĩa là tất cả học sinh đều có nguy cơ nhiễm như nhau hoặc đều cần uống kháng sinh dự phòng. Việc này cần do cơ quan y tế đánh giá.

Học sinh trường THCS Hai Bà Trưng được kiểm tra y tế trước khi vào lớp. Ảnh: TPO.

Độ tuổi nào dễ mắc bệnh?

Não mô cầu có thể gây bệnh ở bất kỳ lứa tuổi nào. Nhưng theo CDC, những nhóm tuổi có tỉ lệ mắc bệnh cao hơn những nhóm tuổi khác là: Trẻ dưới 1 tuổi, thanh thiếu niên từ 16 - 23 tuổi và người 85 tuổi trở lên.

Tất nhiên, nguy cơ còn phụ thuộc vào tình trạng miễn dịch, mức độ tiếp xúc và điều kiện sống chứ không chỉ tuổi tác.

Hiện tại, hoạt động dạy và học ở trường THCS Hai Bà Trưng vẫn diễn ra bình thường. Ảnh: TPO.

Có nên tiêm vaccine lúc này?

Phụ huynh nên kiểm tra sổ tiêm và liên hệ cơ sở tiêm chủng để được tư vấn tiêm chủng theo độ tuổi, sức khỏe, lịch tiêm, nguy cơ phơi nhiễm...

Việc tiêm chủng giúp bảo vệ lâu dài nhưng không thay thế việc xử lí sau phơi nhiễm. Tức là người tiêm vaccine rồi mà tiếp xúc gần với ca nhiễm viêm não mô cầu thì cũng cần liên hệ với cơ sở y tế để được đánh giá dùng kháng sinh dự phòng.

Người bị sốt kèm đau đầu nhiều, lơ mơ, cứng cổ, co giật hoặc xuất hiện các chấm, mảng xuất huyết tím trên da mà ấn vào cũng không mất đi thì cần đi khám hoặc cấp cứu ngay.

Về chùm ca nhiễm tại trường THCS Hai Bà Trưng ở TP.HCM, các chuyên gia nhận định tình hình đã được kiểm soát tốt nhờ các biện pháp cắt đứt lây nhiễm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Vì vậy, hoạt động dạy và học vẫn được duy trì bình thường.